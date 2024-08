Salvaguardia della Rete Natura 2000. Nascono i percorsi formativi online gratuiti

Un’importante occasione di crescita professionale per tutti coloro che operano nel campo della gestione e conservazione del territorio e che necessitano di competenze essenziali per affrontare le numerose e complesse sfide ambientali del futuro. La presentazione al Salone d’Onore di Palazzo Donini il 3 settembre, ore 15,30

(aun) – Perugia, 30 ago. 2024 – L’offerta formativa del progetto LIFE IMAGINE include 14 percorsi su tematiche ambientali chiave. Tra questi, si approfondiscono la Rete Natura 2000 in Umbria, la gestione forestale, il riconoscimento e l’analisi di habitat e specie, sia vegetali che animali (invertebrati, vertebrati, chirotteri), l’uso del GIS, Geographic Information System, sistema informatico progettato per raccogliere, archiviare, analizzare, gestire e visualizzare dati geografici o spaziali, per la valutazione di incidenza ambientale. Sono inoltre previsti moduli su infrastrutture verdi, strumenti urbanistici compatibili con il Planning Tools Kit, tecniche di diagnosi ambientale e formazione per il personale docente scolastico. Ogni percorso è composto da più moduli, erogati da esperti e docenti universitari.

Nell’ambito del progetto LIFE IMAGINE Umbria, finanziato dall’Unione Europea e coordinato dalla Regione Umbria, è stato avviato un innovativo programma formativo dedicato al miglioramento delle competenze degli operatori coinvolti nella gestione della rete Natura 2000 in Umbria. I corsi verranno ufficialmente presentati al pubblico il giorno 3 settembre, alle ore 15,30 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini.

Interverranno: Roberto Morroni, assessore all’Ambiente; Francesco Grohmann, Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria Regione Umbria; Roberto Venanzoni, professore ordinario del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie Unipg; Antonio Boggia, professore ordinario del Dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari e Ambientali Unipg e Alessandro Marucci, professore associato del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Questo progetto mira a rafforzare la conoscenza degli aspetti chiave legati a Natura 2000, come i valori e le caratteristiche delle specie, degli habitat e delle pressioni e minacce a cui sono sottoposti. Inoltre, l’iniziativa vuole accrescere la consapevolezza delle responsabilità derivanti dalle direttive Habitat e Uccelli, fondamentali per garantire la protezione e la conservazione del patrimonio naturale europeo.

Per rendere i corsi accessibili a un pubblico più ampio, la Regione Umbria ha scelto di offrire questa formazione in modalità online, con lezioni registrate presso la sede regionale. I corsi, fruibili gratuitamente, sono stati sviluppati in collaborazione con docenti universitari provenienti dai quattro atenei partner del progetto (Università degli Studi di Perugia, L’Aquila, Camerino e Sassari), personale esperto della Regione Umbria e specialisti di settore.

I percorsi formativi, che comprendono 14 corsi per un totale di 62 moduli, spaziano da tematiche specifiche come la rete Natura 2000 in Umbria, l’integrazione delle valutazioni ambientali e l’uso del GIS nella valutazione di incidenza ambientale, a tematiche più generali come l’analisi di habitat e specie tutelate dalla Direttiva 92/43/EEC, fino a trattare argomenti di grande attualità come le professioni verdi, l’eco-turismo e l’agricoltura sostenibile.

Tutti i contenuti dei corsi sono stati condivisi con gli Ordini professionali interessati, che ne hanno sostenuto la divulgazione presso i propri iscritti. Gli utenti potranno scegliere liberamente i moduli più pertinenti alla propria attività lavorativa, senza alcun obbligo di frequenza. Tuttavia, per coloro che necessitano di un attestato di partecipazione, sarà richiesto il superamento di un test a risposte multiple al termine di ciascun modulo. Gli attestati ottenuti potranno essere utilizzati per richiedere i crediti formativi riconosciuti dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, come dettagliato sul sito del progetto LIFE IMAGINE.

I corsi saranno disponibili sul sito web di LIFE IMAGINE fino alla conclusione del progetto, in una sezione dedicata e accessibile a tutti, previa registrazione. Il link per l’accesso sarà reso disponibile anche nella pagina istituzionale della Regione Umbria dopo la conferenza stampa di presentazione dei corsi formativi.

Questi i numeri che illustrano l’ampiezza e la qualità dell’offerta formativa proposta dal progetto LIFE IMAGINE Umbria:

Numero di corsi di formazione offerti 14 corsi Numero totale di moduli formativi 62 moduli Numero di docenti coinvolti 36 docenti Numero di atenei partner coinvolti 4 atenei Data di disponibilità dei corsi Dal 3 settembre 2024 fino alla fine del progetto Ordini professionali e Collegi coinvolti 5 Ordini (Agronomi, Architetti, Biologi, Geologi e Ingegneri) e 3 Collegi (Agrotecnici, Periti agrari e Geometri) Ordini professionali che hanno concesso crediti formativi Architetti e Ingegneri

Questi i titoli dei corsi dell’offerta formativa LIFE IMAGINE:

1 La Rete Natura 2000 in Regione Umbria

2 Integrazione procedurale delle valutazioni ambientali

3 Riconoscimento e analisi di habitat e specie vegetali della Direttiva 92/43/EEC

4 Riconoscimento e analisi di habitat e specie – Settore forestale

5 Riconoscimento e analisi di habitat e specie – Settore zoologico, Invertebrati

6 Riconoscimento e analisi di habitat e specie – Settore zoologico, Vertebrati

7 Riconoscimento e analisi di habitat e specie – Settore zoologico, Chirotteri

8 L’uso del GIS nella valutazione di incidenza ambientale

9 Professioni verdi, eco-turismo e agricoltura sostenibile

10 Le infrastrutture verdi: relazioni tra sistema antropico e sistema naturale

11 Strumenti urbanistici compatibili con il Planning Tools Kit (PTK)

12 Introduzione ai sistemi GIS e WEBGIS

13 Tecniche di analisi, diagnosi e controllo ambientale

14 Formazione per il personale docente scolastico