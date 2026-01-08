“Salute in piazza” – campagna 2026

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Sabato 10 Gennaio, riparte l’attesissimo appuntamento con “Salute in Piazza”, la campagna di prevenzione realizzata dal C.I.S.O.M. – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo Perugia, in collaborazione con Afas, l’azienda speciale delle farmacie comunali di Perugia, che mette a disposizione dei cittadini screening gratuiti di parametri quali pressione arteriosa e relativa frequenza cardiaca, glicemia, colesterolemia totale e indice di massa corporea.

L’appuntamento sarà come di consuetudine presso la Galleria del Centro Commerciale Emisfero, in via Fiesole 1 a Perugia, per l’intera giornata di sabato, con orario 9,30 – 13,30 e 14,30 – 19,00. Saranno a disposizione dei cittadini alcuni medici e volontari del C.I.S.O.M. e un farmacista Afas, che oltre ad effettuare gratuitamente le misurazioni, forniranno informazioni e risponderanno alle domande dei partecipanti.

La campagna “Salute in Piazza”, nata nel 2018, tende a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, in particolare, per quanto riguarda le patologie cardiovascolari e le malattie metaboliche. Dopo l’appuntamento di gennaio, l’iniziativa proseguirà, per tutto il 2026, con un appuntamento fisso al mese, sempre presso la Galleria del Centro Commerciale Emisfero e sempre con orario 9,30 – 13,30 e 14,30 – 19,00. Qui di seguito il calendario: 7 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 6 giugno, 12 settembre, 10 ottobre, 7 novembre e 5 dicembre.

Le altre date, unite ad eventi e con destinazioni itineranti, sono ad oggi in fase organizzativa e saranno comunicate successivamente tramite i consueti canali.

Gli screening, come già anticipato, saranno gratuiti e senza prenotazione. Per coloro i quali, vorranno sottoporsi alle rilevazioni, sarà sufficiente recarsi presso la postazione allestita negli orari indicati.

La campagna “Salute in Piazza” è realizzata dal C.I.S.O.M. Gruppo Perugia con il patrocinio di Comune di Perugia, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, Ordine delle Professioni Infermieristiche OPI Perugia, Ordine TSRM PSTRP Perugia – Terni, e con la collaborazione, oltre che di AFAS Perugia, del Centro Commerciale Emisfero di Perugia, AVPDU – Associazione di Volontariato Piede Diabetico Umbria, Pic Solution, Roche e Crabion – Centro Ricerche Analisi Biochimiche Specialistiche.

Il nostro slogan: “La prevenzione prima di tutto!”,

Vi aspettiamo sabato come sempre numerosi!