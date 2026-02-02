Salute: a Città della Pieve partecipata conferenza pubblica su sport, prevenzione e progetti educativi

Il sindaco Risini introduce la candidatura del comune a “Città dello sport”

(Cittadino e Provincia) – Città della Pieve, 2 febbraio ’26 – Si è svolta sabato 31 gennaio, presso il Palazzo della Corgna di Città della Pieve, la “Conferenza della Salute”, evento aperto alla cittadinanza dedicato ai temi della salute, dello sport, della prevenzione e dei progetti educativi rivolti a scuole e bambini.

L’iniziativa, promossa da Rijenera – circuito nazionale delle palestre della salute e Futura Clubs, in collaborazione con il Comune e le scuole, ha visto la partecipazione di professionisti sanitari, istituzioni, dirigenti scolastici, associazioni e operatori sportivi del territorio, confermandosi come un importante momento di confronto e condivisione.

In apertura di incontro è stato sottolineato il valore della collaborazione tra sanità, sport, scuola e istituzioni per la diffusione di corretti stili di vita e per la promozione della prevenzione come pratica quotidiana.

Il primo blocco di interventi è stato dedicato al rapporto tra attività fisica, salute e prevenzione.

Il Prof. Domenico De Lucia, neurologo e professore presso l’Università La Sapienza di Roma, ha illustrato l’importanza dell’Attività Fisica Adattata (AFA) nelle patologie neurologiche e neurodegenerative, evidenziando come il movimento strutturato rappresenti un valido supporto terapeutico e un elemento chiave per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

A seguire, Francesco Canuti e Francesco Petrucci, responsabili di Futura MED, hanno approfondito il tema della fisioterapia e dell’attività fisica adattata nella gestione del paziente, soffermandosi sul percorso verso un migliore stile di vita nel periodo post-trattamento, in un’ottica di continuità e prevenzione.

La Dott.ssa Giulia Mencobello, responsabile delle attività Rijenera Futura, ha presentato i risultati ottenuti dai pazienti patologici nel post-trattamento, raccontando il costante lavoro svolto in collaborazione con le associazioni locali e direttamente sul territorio, con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione al movimento, alle Senior Class e all’inclusione motoria.

La seconda parte della conferenza è stata dedicata ai progetti educativi rivolti a scuole e bambini, attraverso la raccolta delle testimonianze degli istituti coinvolti.

Francesco Canuti ha illustrato il progetto di Psicomotricità realizzato con i bambini della scuola di San Casciano e il progetto Acqua Baby, attivo presso l’asilo nido L’Albero del Merlo di Città della Pieve, descrivendone la struttura, le modalità operative e l’andamento delle attività.

La Dott.ssa Speranza Mazzaracchio, dell’Istituto Italo Calvino, ha raccontato l’esperienza del progetto Fitness Giovani, avviato in collaborazione con Futura, sottolineando i benefici educativi e motori riscontrati negli studenti.

La Dott.ssa Luisa Binaretti, in rappresentanza dell’Istituto Pietro Vannucci, ha presentato il progetto “Nuoto in Cartella”, condividendo l’esperienza vissuta dai bambini della scuola primaria e l’impatto positivo dell’attività acquatica sul percorso educativo.

La sezione si è conclusa con l’intervento della coordinatrice Swim Academy Futura, Pamela Barbini, che ha ringraziato gli istituti coinvolti e ha posto l’accento sull’importanza della sicurezza in acqua, evidenziando il valore educativo di questi progetti.

A seguire, Donatella Graziani, direttrice commerciale Futura Clubs, ha espresso i ringraziamenti generali, ribadendo l’impegno di Futura nel mettere a disposizione strutture, risorse e personale qualificato per sostenere la diffusione della prevenzione e dell’attività fisica, anche attraverso il lavoro quotidiano svolto dai tecnici presso le associazioni del territorio.

L’ultima parte della conferenza ha affrontato il tema dello sport come strumento di prevenzione, educazione e socializzazione.

Il Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, è intervenuto sul rapporto tra sport e scuola, introducendo il tema della candidatura di Città della Pieve a Città dello Sport.

Francesco Canuti ha poi presentato Etruscan 2026, annunciando la riconferma delle attività in acqua con la Piscina Mobile, già protagonista dell’edizione 2025, insieme a nuove iniziative sportive in fase di sviluppo.