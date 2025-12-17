Saldi invernali 2026: date inizio e fine in Umbria

In linea con le decisioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Umbria conferma la data di avvio dei saldi invernali 2026, fissata per sabato 3 gennaio, con conclusione mercoledì 4 marzo 2026.

Lo rende noto l’assessore regionale al Commercio e terziario, Francesco De Rebotti, evidenziando come la scelta risponda a un quadro di coordinamento nazionale condiviso tra le Regioni.

– ha dichiarato l’assessore –

assunta nell’interesse del sistema commerciale regionale e dei consumatori, che garantisce certezze operative agli operatori del settore e assicura un quadro regolatorio chiaro e coerente. In questo contesto, non si è ritenuto opportuno procedere ad alcun rinvio