Sagre, il Comune di Magione chiama a raccolta le pro loco

Parole d’ordine coordinamento e destagionalizzazione. Assessore Raspati: “Le nostre associazioni un presidio sociale e culturale”

Coordinamento e destagionalizzazione. Questi i due fari che dovranno guidare le scelte di Pro loco e associazioni sul territorio di Magione nei prossimi mesi.

In vista della composizione del calendario 2025 di sagre paesane e manifestazioni, l’assessore comunale Daniele Raspati ha convocato nei giorni scorsi le diverse realtà associative locali, da sempre “indispensabile motore di animazione del territorio”.

Un incontro molto proficuo, secondo quanto riferisce lo stesso Raspati, che è servito ad Amministrazione comunale e pro loco a confrontarsi fattivamente in vista dell’avvio della stagione di manifestazioni ed eventi.

Stagione che come di consueto per il territorio magionese si preannuncia ricca e variegata, stante le sette sagre in programma come di consueto: Agello in festa ad Agello, Sagra del pesce sfilettato del Lago Trasimeno a Sant’Arcangelo, Festa del Giacchio a San Feliciano, Sagra del gambero e del pesce del Lago Trasimeno a San Savino, Settimana magionese – Palio del giogo a Magione, Collesanto Antria in Gastronomia – Sagra dell’oca ad Antria e La Zzurla a Monte del Lago.

“Ringrazio i volontari delle tante pro loco e associazioni che da anni operano a Magione – ha dichiarato Raspati – che rappresentano un irrinunciabile e insostituibile presidio sociale e culturale per la nostra comunità, specie per le giovani generazioni. Le ringrazio anche per il prezioso ruolo che svolgono nella tutela e valorizzazione delle nostre eccellenze enograstronomiche”.

Con i rappresentanti delle associazioni è stato dunque avviato un percorso, volto ad un maggiore raccordo per evitare inutili e dannose sovrapposizioni e per ampliare l’offerta degli eventi, estendendoli anche a periodi solitamente vuoti. A questo scopo si è deciso di procedere con la costituzione di un comitato ristretto finalizzato alla organizzazione di eventi congiunti.

L’incontro dei giorni scorsi, che si è tenuto presso il palazzo comunale, è servito anche a presentare la nuova responsabile dell’area Attività produttive, associazioni e cultura, Flavia Quatrinelli.