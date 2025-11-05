‘Sagrantino trek: il foliage’, trekking e degustazioni enologiche per conoscere il territorio in autunno

La nuova proposta de La Strada del Sagrantino nelle domeniche 9, 16 e 23 novembre – Le iniziative prevedono una passeggiata guidata nella natura e la visita in cantina

Tre appuntamenti, adatti a tutti, per immergersi nella natura tra i caldi colori del foliage dei vigneti del Sagrantino in autunno. Tre percorsi ad anello, accompagnati da Cristiano Ceppi di Mtb – Trekking Valle Umbra, guida escursionistica e ambientale Aigae, con partenza e arrivo in azienda, dove, al termine della passeggiata, si svolgerà la visita guidata della struttura e la degustazione di tre vini in abbinamento a prodotti tipici umbri. È la nuova proposta de La Strada del Sagrantino, ‘Sagrantino Trek: il foliage’, in scena tra Montefalco e Bevagna per tre domeniche dal 9 al 23 novembre, che darà la possibilità di godere della bellezza della campagna umbra disegnata dai vigneti e di apprezzare le eccellenze enologiche locali. Le iniziative avranno inizio alle 9 e prevedono un’attività di trekking di circa cinque chilometri adatta anche a bambini dagli 8-9 anni in su. Il costo di ogni attività è di 25 euro a persona per gli adulti e di 5 euro per gli under 18 (necessaria la prenotazione).

Si parte domenica 9 novembre con il primo appuntamento alla Cantina La Fonte di Bevagna (per prenotazione: https://forms.gle/nRAA5coDKXnTRFYM6); il secondo sarà domenica 16 novembre alla Cantina Scacciadiavoli di Montefalco (per prenotazione: https://forms.gle/nFwuzEZ13gpuZWV89), mentre il terzo evento in calendario si terrà domenica 23 novembre alla Cantina Tenuta Bellafonte di Bevagna (per prenotazioni: https://forms.gle/sNJAtBL8mDGfuhzA7 ).

Per informazioni si può contattare l’associazione La Strada del Sagrantino: info@stradadelsagrantino.it, 0742.378490.