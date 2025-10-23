Sabato appuntamento con Cardiogrocco: circa 40 relatori per parlare di cardiologia e sport

Il convegno si terrà a Perugia nel salone d’Onore di palazzo Donini

Nei giorni scorsi Lucia Filippucci eletta nel Consiglio direttivo di Sicsport

PERUGIA, 23 ottobre 2024 – Ritorna l’appuntamento con Cardiogrocco, il congresso che vuole essere l’occasione di confronto di team multidisciplinari che comprendono cardiologici clinici e riabilitatori, elettrofisiologi, emodinamisti, cardiochirurghi, medici di medicina generale, endocrinologi, internisti, medici dello sport di diversi ospedali e aziende sanitarie italiane. Saranno quasi 40 i relatori, provenienti anche da fuori regione, che daranno il proprio contributo all’edizione 2025 del convegno, in programma sabato 25 ottobre dalle ore 9,00 alle 17,30 presso il salone d’Onore di palazzo Donini a Perugia.

Saranno affrontati temi controversi della letteratura scientifica e sulle attualità in ambito cardiologico per il raggiungimento di un consenso sulla gestione clinica-pratica del paziente e sull’importanza dell’interazione tra ospedale e territorio. Tra gli argomenti anche il tema del trattamento del giovane sportivo, così come dell’anziano cardiopatico o del cardioperato in relazione a fattori di rischio cardiovascolare, diabete, ipertensione, dislipidemie.

Responsabile scientifico di Cardiogrocco è Lucia Filippucci, responsabile dell’unità operativa di Cardiologia Riabilitativa e Prevenzione Patologie Cardiovascolari del Centro Grocco di Perugia, mentre il presidente del congresso è Erio Rosati. Il convegno – la cui iscrizione è gratuita – è accreditato per biologi, medici chirurghi, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e di radiologia medica, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnici ortopedici, fisioterapisti, infermieri, dietisti, tecnici radiologi, massoterapisti e psicologi.

Cardiogrocco ha il patrocinio della Regione Umbria, Comune di Perugia, Usl Umbria 1, Ordine provinciale dei medici e dei chirurghi e degli odontoiatri di Perugia, Coni Umbria, Fmsi (Federazione medico sportiva italiana), Itacare-P (Italian alliance for cardiovascular rehabilitation and prevention) e Sicsport (Società italiana di cardiologia dello sport).

Inoltre, nei giorni scorsi, in occasione del 22esimo congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport è stato nominato il Consiglio direttivo della società per il prossimo biennio 2025-2027. Tra gli eletti anche Lucia Filippucci, la prima dirigente medico umbra votata. A presiederlo sarà Antonio Dello Russo, professore ordinario di Cardiologia e direttore della struttura complessa di Cardiologia e Aritmologia dell’Azienda ospedaliero – universitaria di Ancona.