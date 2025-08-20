Ruba il casco ad un coetaneo, identificato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno denunciato un 20enne del posto per il furto di un casco di un coetaneo.

Nel dettaglio il denunciante, anche lui di Città di Castello, aveva agganciato il casco al proprio ciclomotore lasciandolo parcheggiato nei pressi di un esercizio pubblico. Al suo ritorno si è accorto che qualcuno aveva rotto la cinghia che lo teneva ancorato alla moto e lo aveva rubato quindi non gli è rimasto altro che recarsi in caserma per sporgere denuncia.

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello si sono messi subito all’opera sentendo le testimonianze di vari ragazzi e ragazze che affollavano nell’occasione l’esercizio pubblico e visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Al termine della veloce attività investigativa i militari sono riusciti ad individuare l’autore del furto. Lo stesso, convocato in caserma, ha riconsegnato il casco rubato al legittimo proprietario ma è stato comunque denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per furto aggravato.