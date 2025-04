“Rotte di comunità” l’Oratorio “L’Astrolabio” si racconta in un docufilm  

Al The Space di Corciano, anche la sindaca di Perugia Ferdinandi: “Capaci di andare verso l’alto e verso l’altro”

Perugia, 06/04/25 – L’inizio di una grande festa per i 15 anni di vita dell’Oratorio “L’Astrolabio” della parrocchia di San Giovanni Apostolo in Ponte d’Oddi. È quella che si è tenuta domenica 6 aprile al The Space Cinema di Corciano, con la proiezione del docufilm “Rotte di Comunità”, realizzato con la collaborazione di J Studio.

Oltre 150 spettatori, tante testimonianze, immagini e interviste che raccontano una realtà di servizio nel cuore di Perugia, fatta di integrazione, amicizia e buona vita insieme.

In sala anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, accompagnata dai consiglieri comunali Lorenzo Mazzanti, Riccardo Vescovi e Marko Hromis e dal presidente del Consiglio comunale di Corciano Andrea Bacelli, ma anche don Simone Pascarosa, Vicario del Clero, a testimonianza dell’importanza di realtà oratoriali nel tessuto sociale ed ecclesiale della città.

“In un momento storico in cui il tessuto sociale è sempre più in difficoltà a pagarne le conseguenze sono sempre i più fragili in particolare, bambini, giovani e adolescenti che senza la cura della comunità sociale stanno sempre peggio” ha detto durante i saluti iniziali la sindaca Ferdinandi ribadendo che “la salute mentale dei nostri ragazzi è una delle più grosse sfide”. Sottolineando l’importanza delle realtà di volontariato, la prima cittadina ha ricordato come l’Oratorio “L’Astrolabio” “che crea reti e relazioni, è fondamentale per le risposte che dà alle famiglie, come il servizi del doposcuola importante non solo per i bambini ma anche per l’emancipazione femminile. Una comunità che sostiene le famiglie e le donne nel grande compito di cura ed educazione dei bambini, è fondamentale per la nostra città, che vive in una regione in cui sono forti i valori della fratellanza, solidarietà, socialità e che è anche terra di spiritualità, capace di andare verso l’alto ma anche verso l’altro”. Nel salutare la comunità riunita, la sindaca Ferdinandi ha concluso sottolineando come “luoghi in cui si parla di cura, sussidiarietà e solidarietà mi danno grandissima speranza e come amministratori ci fanno sentire meno soli”.

A fare gli onori di casa, padre Damiano Romagnolo, membro del direttivo dell’Oratorio: “Siamo arrivati a 15 anni di vita perché all’Oratorio ci siamo abbeverati alla fonte della vita che è Gesu”. Ma anche il presidente dell’Oratorio Anspi “L’Astrolabio”, Giovanni Pagnotta che, oltre a donare agli amministratori presenti la felpa ufficiale dell’Oratorio, ha salutato tutti i presenti: “Se siamo qui oggi è perché qualcuno ci ha accompagnato, una persona speciale, un educatore, un animatore, un frate: relazioni che hanno dato significato profondo alla nostra vita. Il seme gettato nel cuore all’Oratorio “L’Astrolabio” rimane sempre dentro di noi”.

Nato con la vocazione di annunciare il Vangelo e offrire ai giovani un luogo di crescita e accoglienza, dal 2010, l’Oratorio “L’Astrolabio” è un punto di riferimento per le famiglie e la comunità del territorio. Ogni giorno bambini e ragazzi, anche di quartieri vicini, animano i locali parrocchiali tra pranzo, dopo scuola, attività educative, sportive e ludiche. Agli amministratori, ma anche a tutti i presenti, è stato rivolto l’invito dal presidente Pagnotta: “Venite a trovarci, le porte de “L’Astrolabio”, sono sempre aperte”.