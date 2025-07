Ronde cittadine Terni, Fp e Silp Cgil Terni: “la sicurezza deve restare appannaggio della Polizia”

Il sindacato: “Ben accette le segnalazioni dei cittadini, ma auspichiamo aumento delle forze di polizia sul territorio”

“In merito all’ipotesi di istituzione di un servizio di ronde cittadine per affrontare il tema della sicurezza proposta dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, riteniamo che la risposta non sia affidare la sicurezza dei cittadini alle ronde. Auspichiamo, invece, un aumento significativo delle forze di polizia sul territorio”.

Questo il commento di Roberto De Cesaris e Andrea Pitoni, rispettivamente responsabile Funzioni centrali e segretario generale di Fp Cgil Terni, insieme a Bruno Padronetti di Silp Cgil Terni.

“Per il personale ipoteticamente utilizzato per le ronde – proseguono De Cesaris, Pitoni e Padronetti –, nell’ottica dell’apertura di un proficuo confronto sindacale, evidenziamo i seguenti aspetti: in quale contesto giuridico/contrattuale verrebbero inquadrate le persone eventualmente coinvolte? Con quali competenze e regole d’ingaggio? Quale tipo di formazione verrebbe offerta? Fermo restando che l’aiuto fornito da ogni cittadino nel segnalare situazioni sospette o di commissioni di reati è utilissimo e ben accetto, la sicurezza è e deve essere appannaggio delle forze di Polizia. Negli ultimi anni la Polizia di Stato, come altri settori pubblici, ha subito dei forti tagli del personale non reintegrando, o facendolo solo in parte, il personale collocato in quiescenza, con la conseguenza di una carenza atavica di personale sulla quale bisogna invece intervenire”.