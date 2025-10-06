Romizi: “Estendere campagna immunizzazione contro virus respiratorio sinciziale a tutti i nati entro il primo anno di vita”

Andrea Romizi (FI) annuncia na interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini

“In Umbria la campagna vaccinale contro il virus respiratorio sinciziale (VRS) è stata riattivata il primo ottobre 2025. Ma, con una decisione che ha lasciato molti genitori interdetti, la somministrazione è prevista solo per i nati dal 1° agosto 2025 in poi, al di là chiaramente dei casi fragili. Resterebbero così esclusi i bambini nati tra il 1° aprile e il 31 luglio 2025, nonostante in quasi tutte le altre regioni la profilassi venga proposta a tutti i bambini nel primo anno di vita”.

Lo rileva il consigliere regionale di opposizione Andrea Romizi (FI) annunciando una interrogazione alla Giunta di Palazzo Donini in cui chiede “perché questa fascia di bambini sia stata esclusa e se non sia invece opportuno estendere subito la profilassi a tutti i nati entro il primo anno di vita”.