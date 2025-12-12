Ritrovato sano e salvo il giovane disperso a Tuoro sul Trasimeno

Il 25enne si era allontanato dalla propria abitazione nella notte tra il 10 e l’11 dicembre

Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane di 25 anni che si era allontanato dalla propria abitazione nella notte tra il 10 e l’11 dicembre a Tuoro sul Trasimeno. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni di salute dalla Protezione Civile, in un cunicolo sotto la ferrovia, e successivamente affidato al personale del 118 per le necessarie valutazioni mediche.

Dalla segnalazione della scomparsa, le ricerche hanno coinvolto squadre dei Vigili del Fuoco, con unità di terra, cinofile, operatori SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) e supporti in acqua, tutte coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL). Hanno preso parte alle operazioni anche Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Locale e il Sindaco di Tuoro, che hanno supportato attivamente le attività di ricerca. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche, che hanno impedito l’impiego dell’elicottero.

Martina Braganti