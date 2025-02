Rissa a Fontivegge: la Polizia di Stato arresta quattro dei soggetti coinvolti

Sono in corso approfondimenti allo scopo di individuare tutti gli altri responsabili

Questa mattina, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in Piazza del Bacio dove era stata segnalata una rissa tra più persone.

All’arrivo degli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Ferroviaria alcuni dei soggetti coinvolti si erano già dati alla fuga.

Sul posto, gli agenti hanno constatato la presenza di quattro persone, successivamente identificate come due cittadini colombiani, rispettivamente classe 1993 e 1994, entrambi con precedenti di polizia, e due cittadini peruviani, rispettivamente classe 1986 e 1991, quest’ultimo con precedenti di polizia.

Tre dei soggetti, a causa delle ferite riportate durante la violenta lite, sono stati accompagnati presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia, ove si trovano tutt’ora per accertamenti in merito al loro stato salute.

Il 38enne peruviano, invece, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e per essere escusso in merito ai fatti.

Al termine delle attività di rito, tutte e quattro le persone sono state tratte in arresto per i reati di rissa aggravata e lesioni personali. Su disposizione del Pubblico Ministero, due di loro sono stati immediatamente trattenuti presso il carcere di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli altri due, attualmente ricoverati, verranno sottoposti a vigilanza in ospedale in attesa che le loro condizioni di salute ne consentano l’accompagnamento in carcere.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi, anche mediante la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e all’individuazione di tutti gli altri responsabili.