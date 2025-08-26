Rischia frontale con pattuglia dell’Arma: arrestato “turista” per detenzione di stupefacenti

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un 21enne albanese, in Italia con visto turistico ed incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare in via G. Borsi, una pattuglia dell’Arma ha evitato all’ultimo l’impatto con un veicolo, risultato poi a noleggio, il cui conducente aveva imboccato contromano quel tratto di strada, provenendo da via C. Battisti. Immediatamente fermato e sottoposto a controllo, il 21enne non ha saputo giustificare la propria presenza in città; procedendo ad una verifica più approfondita, i militari hanno pertanto sottoposto a perquisizione sia il giovane che il veicolo. La specifica attività ha portato al rinvenimento di 28 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 18 grammi e della somma in denaro di quasi 1.000,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto posto in sequestro.

Per il 21enne è scattato così l’arresto e la traduzione presso la Casa Circondariale di Voc. Sabbione, in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto ed accogliendo la richiesta del P.M., ha deliberato per il giovane il divieto di dimora nella Regione Umbria. Nel frattempo i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura la richiesta per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune nei confronti dello straniero.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.