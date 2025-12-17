L’elenco delle strade interessate è il seguente: via dei Loggi, strada Trasimeno Ovest, via Cortonese, via del Tabacchificio, strada Monte Malbe, via del Fosso, via XIV Settembre, galleria Kennedy, parcheggio via Catanelli, via XX Settembre

La giunta comunale, nella seduta del 17 dicembre 2025, ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini, il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo agli interventi di adeguamento e ripavimentazione di strade e marciapiedi – anno 2025.

A seguito della ricognizione effettuata dall’assessorato e dai tecnici comunali sono state individuate le priorità di intervento al fine di sanare le situazioni maggiormente critiche. All’esito dei sopralluoghi, l’elenco delle strade interessate dalla riqualificazione è il seguente: via dei Loggi (già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche), strada Trasimeno Ovest, via Cortonese, via del Tabacchificio, strada Monte Malbe, via del Fosso, via XIV Settembre, galleria Kennedy, parcheggio via Catanelli, via XX Settembre.

Il programma complessivo prevede un investimento da parte del Comune di Perugia pari a 3,7 milioni di euro, risultato dell’unificazione di due precedenti progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche: la riqualificazione di via dei Loggi (1,2 milioni di euro) e gli altri interventi stradali (residuo 2025 pari a 2,5 milioni di euro).

La decisione di accorpare i due progetti

– spiega l’assessore Zuccherini –

è stata assunta al fine di assicurare una più efficiente gestione unitaria degli interventi di adeguamento e ripavimentazione delle strade comunali e sfruttare eventuali economie di scala. Per garantire maggiore efficienza sia nella fase di gara sia nelle successive operazioni di coordinamento dei lavori, gli uffici tecnici valuteranno successivamente la possibilità di suddividere l’intervento in lotti funzionali. Con l’occasione

– evidenzia l’assessore –

annunciamo che si è recentemente chiusa la gara per l’affidamento dei lavori relativi al ‘piano strade’ precedente (2024) per un importo pari, anche in tal caso, a 3,7 milioni. Esprimo soddisfazione per il rapido completamento di tutte le operazioni di gara, gestionali, tecniche ed amministrative ringraziando gli uffici dell’U.O. Opere pubbliche, ed in particolare dell’E.Q. Infrastrutture, nonché l’ufficio contratti per la professionalità, l’attenzione, la competenza e l’impegno profusi in questa partita così rilevante per il nostro Comune e la città tutta. L’esito di questa gara “aperta”, per la quale sono pervenute ben 200 domande, ha portato inoltre l’aggiudicazione in favore di quattro ditte umbre, consentendo così a imprese del territorio di lavorare per il territorio

In merito alla delibera approvata, l’assessore Zuccherini rimarca che

con questo atto l’Amministrazione mette sulla riqualificazione delle strade anche per questa annualità un’ulteriore somma di 3,7 milioni, arrivando in pochi mesi a un investimento complessivo di 7,4 milioni. Ciò significa non soltanto operare per la cura del territorio nelle aree che risultano più degradate, ma anche dare un segnale al tessuto produttivo in continuità con quanto avvenuto grazie alle risorse del Pnrr. Alle preoccupazioni legittime del mondo imprenditoriale rispondiamo, come Comune di Perugia, con investimenti importanti

La riqualificazione delle strade e dei marciapiedi è una scelta politica chiara

– sottolinea la sindaca Vittoria Ferdinandi –