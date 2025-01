Riqualificazione Centro Congressi Capitini

L’Ente adotta la buona prassi del “riutilizzo” e cede ad enti non aventi fini di lucro le poltrone della platea

(Cittadino e Provincia) Perugia 28 gennaio ‘25 – Il servizio Patrimonio della Provincia di Perugia e l’ufficio economato stanno seguendo la riqualificazione del Centro Congressi Capitini che verrà rinnovato e dotato di moderni sistemi audio che permetteranno di ospitare congressi ed eventi di carattere culturale musicale e formativo.

La ristrutturazione prevede la cessione di beni mobili come la sostituzione delle poltrone della platea non più utilizzabili a fini istituzionali perchè non adeguate alle vigenti normative, infatti, le stesse saranno sostituite da altre sedute con caratteristiche più performanti dotate di nuove tecnologie di cablaggio.

Vista l’imminente sostituzione gli uffici della Provincia di Perugia hanno pensato di adottare la buona prassi del “riutilizzo” di questi beni durevoli e ancora in buono stato, rendendoli oggetti di una donazione, tramite cessione gratuita ad Associazioni o Enti non aventi fini di lucro ( ONLUS, Proloco, Parrocchie, Enti di promozione sociale, Società Sportive , etc.) o Istituti Scolastici.

La filosofia del riuso prevede che i beni durevoli, finito un primo ciclo di uso, possono potenzialmente essere riavviati ad un nuovo ciclo se il loro stato d’usura non ne abbia compromesso definitivamente la loro funzionalità.

Per chi è interessato, la richiesta dovrà pervenire all’ufficio Economato mediante l’invio di una e-mail all’indirizzo economato@provincia.perugia.it entro il 07 Febbraio 2025 ore 14.00.

Link all’avviso

https://www.provincia.perugia.it/avviso-cessione-beni-mobili-del-centro-convegni-capitini-perugia-dismessi-non-piu-utilizzabili-fini-istituzionali-scadenza-7-febbraio-2025-ore-1400