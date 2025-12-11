Rinnovo Ccnl igiene ambientale, Pitoni (Fp Cgil Tr): “Dimostrata efficacia dello sciopero”

Per il segretario generale provinciale dell’organizzazione sindacale si tratta di un buon accordo: 307 euro lordi mensili in più al mese

Dopo che nella tarda serata di martedì 9 dicembre è stata raggiunta l’intesa tra le parti datoriali e sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore igiene ambientale, scongiurando così lo sciopero previsto per giovedì 10 dicembre, interviene il segretario generale della Fp (Funzione pubblica) Cgil di Terni, Andrea Pitoni: “Si tratta di un buon accordo – afferma – che, a regime, porterà nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici 307 euro lordi mensili di aumento. Grazie a tale accordo, si recupera un potere di acquisto pari al 14 per cento dell’inflazione cumulata, rispetto a quella totale cumulata del 16 per cento; un risultato importante se si pensa che negli altri comparti il rinnovo ha determinato il 6 per cento circa di incremento”.

“Questo risultato – aggiunge Pitoni – dimostra che la nostra critica alla legge di bilancio è giusta e, attraverso la trattativa all’insegna dell’unità sindacale, è possibile migliorare le condizioni dei lavoratori. Inoltre, il rinnovo ottenuto sotto la pressione di un altro sciopero con adesione massiva, rispetto a quello recente del 17 ottobre, dimostra l’efficacia dello strumento dello sciopero. La conclusione di questa partita evidenzia anche la possibilità di una diversa distribuzione degli utili: le aziende realizzano profitti, ma non reinvestono e non spartiscono adeguatamente gli utili che ci sono”.