La Regione Umbria esprime soddisfazione per la decisione del Governo di inserire ufficialmente anche la provincia di Terni, oltre a Perugia, nella sperimentazione della riforma della disabilità, avviata a livello nazionale. Un risultato che conferma appieno la decisione già adottata dalla Regione di estendere anche al territorio ternano la sperimentazione e che quindi rafforza il ruolo dell’Umbria tra le Regioni protagoniste della semplificazione del sistema di accertamento dell’invalidità civile e dell’introduzione della nuova valutazione multidimensionale per l’elaborazione del Progetto di Vita, orientato a garantire diritti, inclusione e percorsi realmente personalizzati per le persone con disabilità.

– afferma la presidente della Regione Stefania Proietti –

è una notizia che ci dà una grande gioia e che riconosce il lavoro politico e istituzionale portato avanti in questi mesi. Abbiamo sostenuto con convinzione la necessità di includere anche la provincia di Terni nella sperimentazione, perché crediamo in questa riforma e ci abbiamo lavorato a lungo, dialogando con il Governo e con i territori. È una richiesta che avevamo avanzato con determinazione e sulla quale ci eravamo già attivati, ma avevamo anticipato nei fatti la sperimentazione all’intero territorio regionale, includendo anche la provincia di Terni, nella convinzione che fosse fondamentale costruire un sistema che metta davvero al centro la persona, superando frammentazioni e disuguaglianze. È un passo avanti concreto per l’Umbria e per tante famiglie