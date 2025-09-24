Riemerso un corpo dal Lago Trasimeno

Al momento non sono note le generalità della persona ritrovata

   

Oggi, nel corso delle operazioni di ricerca sul Lago Trasimeno del 27enne caduto in acqua a circa 3 km dalla riva di Castiglione del Lago – in circostanze da chiarire – venerdì 19 settembre, durante un sorvolo con elicottero dei Vigili del Fuoco è stato individuato il corpo di un uomo privo di vita in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri dalla zona iniziale di ricerca . Il recupero è stato effettuato dalle squadre dei Vigili del Fuoco presenti sul posto, con imbarcazioni e nucleo CRA (Contrasto Rischio Acquatico). Al momento non sono note le generalità della persona ritrovata.

Martina Braganti

Notizia in aggiornamento

         

