Riemerso un corpo dal Lago Trasimeno

Oggi, nel corso delle operazioni di ricerca sul Lago Trasimeno del 27enne caduto in acqua a circa 3 km dalla riva di Castiglione del Lago – in circostanze da chiarire – venerdì 19 settembre, durante un sorvolo con elicottero dei Vigili del Fuoco è stato individuato il corpo di un uomo privo di vita in prossimità di Borghetto di Tuoro, a pochi chilometri dalla zona iniziale di ricerca . Il recupero è stato effettuato dalle squadre dei Vigili del Fuoco presenti sul posto, con imbarcazioni e nucleo CRA (Contrasto Rischio Acquatico). Al momento non sono note le generalità della persona ritrovata.

