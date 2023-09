Ricostruzione e Pnrr, Edilcasa Caccamo a Cascia festeggia 60 anni con cittadini e istituzioni

Presente dal 1982 con un punto vendita, vicina al territorio nel delicato percorso post-sisma

Un convegno che ha visto riuniti a Cascia esperti e istituzioni per discutere di evoluzione, integrazione, ricostruzione post-sisma, transizione ecologica e Pnrr. È quello che ha organizzato l’azienda Edilcasa Caccamo per festeggiare i suoi 60 anni di attività che con questa importante occasione di confronto ha rinsaldato il suo legame con Cascia, in cui ha una sede da oltre 40 anni, e ha proposto un’occasione di confronto rispetto alle nuove sfide legate a uno sviluppo sostenibile e green in un’area, quella della Valnerina, che sta affrontando la ricostruzione post sisma e che deve sempre più dimostrarsi capace di attrarre turisti e di dare agli abitanti occasioni per rimanere. All’evento, sabato 23 settembre, insieme a Claudio Eustacchi, presidente di Edilcasa Caccamo, hanno partecipato Mario De Carolis, sindaco di Cascia, Pietro Luigi Altavilla, presidente del Consiglio comunale di Norcia, Andrea Crocioni, dirigente tecnico della struttura commissariale nazionale sisma 2016, Damocle Magrelli, amministratore Magrelli Ospitalità, Enrico Melasecche, assessore a infrastrutture e trasporti della Regione Umbria. L’incontro, moderato da Marco Moscatelli, è stato arricchito anche da un contributo video del commissario straordinario Sisma 2016 Guido Castelli. L’evento Casciano chiude i festeggiamenti per i 60 anni di Edilcasa Caccamo iniziati a luglio a Serrapetrona, dove l’azienda è nata, e proseguiti a Civitanova Marche, dove è presente la seconda delle sue tre sedi.

Fondata nel 1963 a Serrapetrona, in provincia di Macerata nelle Marche, da Ernesto Francesconi, Mario Sambuco e Giuseppe Eustacchi, Edilcasa Caccamo, che oggi conta quasi 50 dipendenti, inizia la propria attività nel settore del commercio edile. Nel 1982 l’approdo in Umbria con l’apertura della filiale di Cascia, mentre nel 1991 la filiale di Porto San Giorgio viene trasferita a Civitanova Marche e la rete di vendita estesa a livello interregionale tra Umbria e Marche. Un altro momento cruciale nella vita dell’azienda è nel 2014 quando acquisisce l’autorizzazione e certificazione ministeriale di Centro lavorazione legno strutturale. Il 2016 è poi un anno che, a seguito del sisma, mette di fronte a un repentino cambiamento anche Edilcasa Caccamo che procede alla verifica della sicurezza degli stabilimenti di Serrapetrona e Cascia per poter collaborare alla fase post sisma.