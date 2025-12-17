Ricci “I beni confiscati devono rappresentare un’opportunità per il territorio e un simbolo di riscatto contro il malaffare”

“La consegna al Comune di Massa Martana di un immobile confiscato alla criminalità è una bella notizia per l’intera comunità regionale”.

Lo afferma in una nota il presidente della Commissione regionale antimafia, Fabrizio Ricci, che nella giornata di lunedì, insieme al sindaco di Massa Martana, Francesco Federici, ha effettuato un sopralluogo presso la villetta confiscata in località Castel Rinaldi, adesso affidata in gestione all’ente.

“Si tratta – spiega Ricci – di un immobile di pregio, tutto sommato in buone condizioni, nonostante lo scorrere del tempo. E insieme al Sindaco, che voglio ringraziare per la grande disponibilità, abbiamo avuto modo di cominciare a delineare un possibile percorso di collaborazione verso il riutilizzo a scopi sociali di questa struttura. La restituzione alla collettività dei beni confiscati a mafie e criminalità rappresenta un aspetto centrale dell’azione della Commissione che presiedo. Quello di Massa Martana è un altro tassello di un mosaico sempre più ampio. I beni confiscati in Umbria continuano a crescere e devono rappresentare, attraverso la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e società civile, un’opportunità per il territorio e un simbolo di riscatto contro il malaffare”.