Riaprono 3 sportelli di segretariato sociale per i cittadini immigrati 

Gli sportelli sono già operativi presso i comuni di Fratta Todina, Marsciano e Todi

Sul territorio della Zona sociale n. 4 dell’Umbria (che comprende i comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi) riaprono tre sportelli di segretariato sociale che offrono servizi per i cittadini immigrati residenti.

I tre sportelli, già operativi e gestiti dalla Cooperativa sociale Frontiera Lavoro, si trovano a Fratta Todina, in via Roma 1, a Marsciano, presso il Municipio in largo Garibaldi 1 e a Todi, nella frazione di Pantalla in voc. Sant’Amanzio 322 D. Offrono servizi gratuiti di informazione, orientamento al lavoro e alla formazione, supporto nell’accesso ai servizi del territorio e consulenza rispetto a pratiche quali i visti di ingresso, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno, la richiesta del permesso di lungo periodo UE, il decreto flussi, il ricongiungimento familiare, la prenotazione dei test di lingua italiana livello A2 e B1, la cittadinanza italiana ed altro ancora.

Gli sportelli sono aperti nei seguenti giorni e orari: a Fratta Todina il giovedì dalle 09.30 alle 12.30 – a Marsciano il giovedì dalle 14.30 alle 17.30 – a Todi il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00. L’accesso al servizio è su appuntamento, da richiedere chiamando il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il numero 3333507854.