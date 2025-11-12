Riapre l’Informagiovani di Umbertide

Un nuovo spazio dedicato alle opportunità e alla crescita

Ha riaperto in questi giorni l’Informagiovani del Comune di Umbertide, che torna ad accogliere ragazzi e cittadini nella nuova sede di piazza Michelangelo 11, con una rinnovata energia e un nuovo allestimento pensato per rendere gli spazi ancora più accoglienti e funzionali. Il servizio, punto di riferimento storico per il mondo giovanile umbertidese, ha così ripreso ufficialmente le proprie attività, nell’attesa dell’inaugurazione ufficiale della nuova location.



L’Informagiovani è un centro di servizi del Comune di Umbertide a disposizione degli adolescenti e giovani residenti nei Comuni di Umbertide, Montone, Pietralunga e Lisciano Niccone, con l’obiettivo di agevolare il soddisfacimento di necessità informative e progettuali e di accompagnare ogni utente nella costruzione del proprio percorso personale e professionale. È un luogo d’incontro e di dialogo, dove è possibile documentarsi e informarsi sulle varie opportunità esistenti per coltivare i propri interessi e rispondere alle proprie esigenze.

Obiettivo del Servizio è quello di rispondere alle esigenze di informazione, orientamento, accoglienza e ascolto e partecipazione dei giovani nei diversi ambiti di interesse: studio e formazione, lavoro, tempo libero e vita sociale. Si caratterizza come luogo di incontro dove è possibile documentarsi e informarsi con l’obiettivo primario di creare relazioni per favorire processi inclusivi tesi a sostenere il diritto di cittadinanza delle giovani generazioni.

Le finalità del Servizio Informagiovani sono le seguenti: essere “bussola” per il mondo giovanile in ricerca: essere strumento di accesso ad informazioni, conoscenze, esperienze, apprendimenti per i giovani alla ricerca di occasioni di aggregazione, di formazione, di incontro, di produzione giovanile e diventare spazio catalizzatore di idee e proposte da parte dei giovani per il territorio; essere “antenna” del mondo giovanile: essere lo strumento per conoscere le idee, le esigenze e le problematiche dei giovani e del territorio; essere “punto-rete”: diventare un luogo per far incontrare la voglia di esserci, di contare, di partecipare, di progettare – nelle sue più svariate forme – sostenendo le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati del territorio (la rete) che ne possano facilitare e sostenere la realizzazione.

Il centro raccoglie, elabora, seleziona, archivia e divulga dati e informazioni provenienti da una rete di soggetti istituzionali e sociali: la Scuola, l’Ufficio del Lavoro, gli Enti locali, le Associazioni sindacali e di categoria, oltre a numerosi altri enti pubblici e privati. Grazie a questo costante lavoro di connessione, l’Informagiovani si conferma un presidio fondamentale per creare sinergie e favorire l’incontro tra domanda e offerta di opportunità.

La nuova sede è stata organizzata per offrire accoglienza, visibilità delle informazioni e uno spazio polivalente dove poter sostare, reperire materiali utili, navigare in internet, studiare ed elaborare progetti. Il personale specializzato è sempre a disposizione per rispondere alle domande, offrire orientamento e accompagnare i cittadini nella ricerca di soluzioni personalizzate.

Oltre a fornire informazioni e consulenze, l’Informagiovani svolge anche una funzione di osservatorio sul mondo giovanile, promuovendo l’associazionismo giovanile e incoraggiando la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della comunità. Nel corso dell’anno vengono inoltre promosse iniziative, stages, proiezioni e seminari, pensati per stimolare il confronto e la crescita personale.

Grazie alla sua costante attività, l’Informagiovani diventa un motore di idee, proposte e comportamenti attivi, contribuendo anche a determinare decisioni politico-amministrative orientate alla risoluzione delle problematiche giovanili più urgenti.

La riapertura dell’Informagiovani

– afferma l’assessore ai servizi sociali Lara Goracci –