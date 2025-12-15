Riaperto Viale San Sisto. Il sopralluogo della sindaca Ferdinandi al cantiere del Metrobus

Dal 5 gennaio, prenderà avvio la fase successiva degli interventi legati al progetto Metrobus

Si è svolto questa mattina (15 dicembre) il sopralluogo a San Sisto da parte della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, dell’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi e della direzione lavori, per una verifica puntuale dello stato di avanzamento dei lavori del Metrobus nel quartiere.

Al termine del sopralluogo, la delegazione ha incontrato – grazie al supporto dei consiglieri comunali Marko Hromis e Riccardo Vescovi– alcune realtà associative e sportive del territorio, tra cui Sistema San Sisto, San Sisto Calcio, l’associazione I Rioni, Gli Amici dell’Arte e l’Oratorio, oltre a una rappresentanza di commercianti di viale San Sisto.

Durante il confronto è stata comunicata una notizia particolarmente attesa dal quartiere: i lavori di rifacimento della fogna sono giunti alla fase conclusiva e viale San Sisto sarà riaperto alla viabilità nella giornata di oggi, consentendo una maggiore accessibilità in un periodo importante anche per le attività commerciali.

Dal 5 gennaio, prenderà avvio la fase successiva degli interventi legati al progetto Metrobus, che sarà organizzata con una cantierizzazione progressiva, lasciando sempre una corsia fruibile di viale San Sisto e con modalità operative pensate per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla vita quotidiana del quartiere.

L’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo costante con cittadini, associazioni e operatori economici, accompagnando passo dopo passo un’opera strategica per la mobilità sostenibile della città e per la riqualificazione complessiva di San Sisto.