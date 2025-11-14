Martedì 18 novembre alla sala del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni
L’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Terni, guidato dalla consigliera di Parità Vittorina Sbaraglini organizza martedì prossimo 18 novembre alla sala del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni alle 15,00 l’incontro dal titolo “Violenza economica, una delle cause: la disparità di trattamento economico uomo-donna”.
All’incontro, rende noto la Sbaraglini, parteciperanno numerosi rappresentanti di ordini professionali, associazioni di categoria sindacati. Porteranno i saluti, fra gli altri, il Presidente della Provincia Stefano Bandecchi, il consigliere regionale Laura Pernazza, l’assessore comunale di Terni al welfare Viviana Altamura, la consigliera Cpo della Regione Caterina Grechi.