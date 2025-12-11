Regione Umbria, più fondi per promuovere i prodotti di qualità umbri

Assessora Meloni: “La Regione finanzia tutte le domande 2025 e apre un nuovo bando per il 2026”

(AUN) – Perugia, 11 dicembre 2025 – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessora alle politiche agricole, Simona Meloni, la delibera che incrementa la dotazione finanziaria dell’intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”, consentendo il completo finanziamento della graduatoria relativa all’annualità 2025 e l’attivazione delle procedure per un nuovo avviso riferito al 2026.

La decisione arriva a seguito dell’emendamento n. 5 del Piano strategico nazionale della PAC, approvato dalla Commissione europea, che assegna all’Umbria un incremento di risorse pari a 2.240.000 euro destinato proprio all’intervento SRG10.

L’interesse manifestato dai soggetti del territorio ha portato all’esaurimento della dotazione iniziale prevista per il bando 2025. Con il nuovo stanziamento la Regione assicura il finanziamento integrale delle domande ammissibili già approvate, pari a 744.781 euro, e conferma l’avvio di un ulteriore bando che utilizzerà la dotazione residua di 1.495.218 euro, oltre alle economie già accertate e a quelle che saranno rilevate successivamente.

Nel commentare il provvedimento, l’assessora Meloni, sottolinea come il quadro internazionale rafforzi il valore di questa scelta regionale:

“la designazione all’unanimità della cucina italiana come patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO, riunito a New Delhi, conferma quanto il nostro sistema agroalimentare rappresenti un elemento identitario e un asset competitivo. La nostra cucina nasce da filiere agricole che coniugano qualità, sostenibilità e saperi custoditi nei territori. L’Umbria contribuisce in modo significativo a questo patrimonio attraverso le sue produzioni d’eccellenza”.

L’assessora Meloni evidenzia che la forte adesione delle imprese umbre ai bandi SRG10 conferma la necessità di sostenere in modo continuativo la promozione dei prodotti di qualità.

“L’aumento delle risorse ci permette di rispondere integralmente alla domanda del 2025 e di garantire continuità nel 2026. Promuovere i nostri prodotti significa valorizzare il lavoro delle aziende, rafforzare la loro presenza sui mercati e consolidare la reputazione dell’Umbria a livello nazionale e internazionale”.

L’assessora evidenzia anche il ruolo della Regione nell’accompagnare i sistemi produttivi verso mercati sempre più evoluti e attenti alla tracciabilità.

“L’Umbria sta investendo con decisione sulla qualità e sulla reputazione dei propri prodotti, elementi che rappresentano un valore aggiunto determinante nei mercati nazionali e internazionali. Il sostegno alla promozione non è una misura accessoria, ma un fattore essenziale per consolidare il posizionamento delle nostre eccellenze”.

La delibera approvata affida inoltre al dirigente del Servizio “Sistema di conoscenza e innovazione, GAL, servizi alla popolazione e al territorio rurale” il compito di adottare gli atti necessari all’attuazione del provvedimento, compresa la pubblicazione del nuovo avviso per il 2026 in coerenza con la normativa vigente.

L’assessora Meloni conclude evidenziando il quadro complessivo degli interventi sullo sviluppo rurale.