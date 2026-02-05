Regione Umbria e Comune di Perugia al lavoro per il Campus della grafica a Fontivegge

(aun) – Perugia, 5 febbraio 2026 – Fontivegge come un grande Campus della grafica, è questo l’obiettivo che la Regione Umbria e il Comune di Perugia hanno iniziato a perseguire, insieme ai partner Istituto tecnico tecnologico Alessandro Volta, Consorzio sistema umbro lavoro, Fondazione Its Umbria Academy, Accademia di belle arti Pietro Vannucci, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e Omniabar Snc.

Il progetto, candidato a un bando del ministero dell’Istruzione, è risultato uno dei 14 vincenti a livello nazionale, diventando così destinatario di risorse per avviarne la progettazione tecnica.

L’iniziativa vuole trasformare l’area rafforzandone le funzioni legate alla formazione e alla cultura, introducendo servizi in grado di incidere sull’uso degli spazi urbani e sulla qualità della vita quotidiana, superando approcci emergenziali o basati esclusivamente sul presidio securitario.

“Attraverso l’istruzione e la formazione i quartieri possono cambiare volto – spiega l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli – La Regione vuole promuovere una presenza capace di dialogare con il contesto urbano, accompagnare i giovani lungo percorsi formativi continui e generare effetti duraturi nel tempo”.

L’assessore allo Sviluppo economico sostenibile e all’Alta formazione del Comune di Perugia, Andrea Stafisso, aggiunge: “Dobbiamo integrare la logica securitaria con il presidio dei quartieri grazie a progetti innovativi e di qualità. L’intenzione è quella di rendere Fontivegge un luogo centrato anche sui giovani e la formazione, per farne un quartiere sempre più attraversabile, vissuto ogni giorno dalle cittadine e dai cittadini”.

Le attività del Campus si svilupperanno tra l’Istituto Volta, l’Its Umbria Academy, la sede del Consorzio SUL e la Biblioteca delle Nuvole, che resterà parte del sistema bibliotecario comunale e sarà rafforzata come spazio pubblico dedicato allo studio e alla socialità. Laboratori, ambienti di apprendimento e servizi condivisi accompagneranno studenti e studentesse lungo percorsi formativi integrati, facilitando il passaggio tra i diversi livelli educativi e formativi.