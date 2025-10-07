Regione Umbria: al via due aste pubbliche per la valorizzazione del patrimonio immobiliare



(Aun) – Perugia, 7 ottobre 2025 – La Regione Umbria prosegue nel percorso di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare con la pubblicazione di due avvisi di asta pubblica, resi noti sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 16 settembre 2025, in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 418/2025.

Il primo riguarda la Casa Cantoniera di Campiglione, situata nel Comune di Bastia Umbra (PG), immobile di proprietà regionale.

Il secondo interessa il territorio del Comune di San Venanzo (TR) e rientra nello stesso programma di alienazione di beni immobili non più funzionali all’attività istituzionale, con l’obiettivo di favorirne un nuovo utilizzo a beneficio delle comunità locali.

La procedura è affidata a Sviluppumbria SpA, società in house della Regione, che opera sulla base dei poteri conferiti dalla legge regionale n. 1/2009 per la gestione e la valorizzazione del patrimonio.

Gli avvisi, completi della documentazione tecnica, sono consultabili ai seguenti link sul sito della Regione Umbria e di Sviluppumbria e devono pervenire entro il 20 ottobre 2025 alle ore 17:00. Le operazioni di gara si espleteranno, in seduta pubblica, il 22 OTTOBRE 2025 ore 11:00.

Gli estratti sono stati inoltre pubblicati sull’albo pretorio dei rispettivi Comuni.

Con queste iniziative la Regione conferma la volontà di trasformare immobili dismessi in opportunità di investimento e sviluppo, rafforzando il legame tra valorizzazione del patrimonio pubblico e crescita del territorio.