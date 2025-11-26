Regionale Umbria Trenitalia: cerimonia di giuramento per 5 capitreno

negli ultimi tre anni assunti 25 capitreno e 12 macchinisti

Continua il ricambio generazionale degli equipaggi, con un incremento dell’organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Umbria dovuto allo sviluppo di alcuni nuovi servizi.

Questa mattina, nella Sala della Giunta del Comune di Foligno, cinque nuovi capitreno hanno prestato giuramento, procedura prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che rivestiranno nella loro attività lavorativa. Presenti Stefano Zuccarini, Sindaco del Comune di Foligno e Amelia Italiano, Direttore Regionale Umbria di Trenitalia.

Il giuramento di oggi segue quello del 21 novembre scorso, quando altri 5 capitreno avevano già completato la procedura formale, proseguendo così il percorso di potenziamento del personale in servizio sul territorio umbro.

Si tratta di sei ragazze e quattro ragazzi, tra i 20 ed i 29 anni, provenienti dalle due province della regione, tutti diplomati e/o laureati con ottimi voti e con conoscenza delle lingue straniere in special modo inglese e spagnolo. Il lungo percorso formativo in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni regionali umbri.

Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Umbria di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 25 capitreno e di 12 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani umbri e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale – già un treno di ultima generazione in circolazione sui binari umbri – che proseguirà a partire dal 2026 con l’arrivo di 12 nuovi convogli a 200 kmh.

Il sensibile innalzamento degli standard qualitativi del Regionale di Trenitalia in Umbria, certificato dal gradimento crescente della clientela, passa non solo dall’arrivo dei nuovi treni, ma anche da un incremento continuo dei servizi, sempre più improntati all’intermodalità, realizzato in stretta sinergia con la Regione Umbria, committente e programmatrice dei servizi ferroviari regionali.