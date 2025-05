Referendum, la Cgil Umbria va a donare… e invita ad andare a votare

Martedì 20 maggio iniziativa negli ospedali di Perugia e Terni, in collaborazione con i Centri trasfusionali

‘Donare fa bene al Quorum’ e la Cgil Umbria, così, ha organizzato un’iniziativa, martedì 20 maggio, in collaborazione con i Centri trasfusionali di Perugia e Terni. A partire dalle 8, iscritti, funzionari e dirigenti di Cgil Umbria si recheranno negli ospedali dei due capoluoghi per sensibilizzare i cittadini non solo alla donazione di sangue, un gesto gratuito e di solidarietà dalla grande valenza sociale ma anche, attraverso un’attività di volantinaggio, per invitare al voto riguardo i referendum dell’8 e 9 giugno.