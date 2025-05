Referendum abrogativi: agevolazioni tariffarie di viaggio per gli elettori

agevolazioni tariffarie per viaggi effettuati in treno, nave, aereo o su rete autostradale

In occasione dei referendum abrogativi previsti domenica 8 e lunedì 9 giugno, tutti gli elettori italiani, residenti in Italia o all’estero, che si recheranno nel Comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto, potranno usufruire di agevolazioni tariffarie per viaggi effettuati in treno, nave, aereo o su rete autostradale.

Le riduzioni, definite da apposite convenzioni tra il Ministero dell’Interno e le società di trasporto interessate, hanno l’obiettivo di favorire la partecipazione al voto, anche per chi deve affrontare spostamenti su lunghe distanze.

Le agevolazioni sono valide nei periodi precedenti e successivi alla consultazione, secondo modalità e limiti temporali specifici per ciascun mezzo di trasporto.

Trasporto ferroviario

Le società Trenitalia, Italo e Trenord offriranno riduzioni fino al 70% sul prezzo dei biglietti di andata e ritorno, su specifiche tratte e classi di servizio.

Periodo valido: dal 30 maggio al 19 giugno 2025.

I biglietti possono essere acquistati in biglietteria, agenzie autorizzate o, in alcuni casi, online.

È necessario esibire la tessera elettorale (vidimata al ritorno) o una dichiarazione sostitutiva.

Trasporto marittimo

La Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., la GNV S.p.A., la Grimaldi Euromed S.p.A., la Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e la NLG – Navigazione Libera del Golfo, compagnie operanti sulle tratte nazionali, applicheranno una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria o la tariffa residenti, a seconda dei casi.

Le agevolazioni si applicano sulle tratte indicate dalla circolare ministeriale, tra cui Napoli-Cagliari-Palermo, Civitavecchia-Olbia, collegamenti con le isole minori siciliane, e Termoli-Isole Tremiti.

Trasporto autostradale

Gli elettori residenti all’estero avranno diritto all’esenzione dal pagamento del pedaggio su gran parte della rete nazionale.

Periodo valido: dal 3 al 14 giugno 2025.

È richiesto di esibire, a seconda del viaggio, la tessera elettorale vidimata, cartolina-avviso o attestazione consolare.

Trasporto aereo

La compagnia ITA Airways applicherà uno sconto di 40 euro su voli nazionali di andata e ritorno con tariffa minima di 41 euro.

I biglietti a tariffa ridotta possono essere acquistati tramite sito web o agenzia.

Lo sconto è valido per viaggi effettuati dal 1° al 16 giugno 2025.

Per conoscere nel dettaglio le condizioni, i canali di acquisto e la documentazione necessaria, si invita a consultare i siti ufficiali delle singole compagnie o la circolare della Prefettura in calce.

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’apposita sezione dedicata ai referendum sul sito istituzionale del Comune di Perugia.