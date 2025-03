Referendum 2025, costituito il Comitato per il Sì di Perugia Corciano Torgiano

“Superare il quorum per liberare il lavoro e dare dignità agli italiani senza cittadinanza” – Ne fanno parte sindacati, partiti, associazioni e privati cittadini

Sabato 29 marzo si è riunito per la prima volta alla Camera del lavoro del capoluogo umbro il Comitato per il Sì di Perugia, Corciano e Torgiano ai cinque Referendum 2025 sul lavoro e la cittadinanza. L’incontro ha visto ampia partecipazione del mondo politico (Pd, Avs, Movimento 5 Stelle e Rifondazione) e associativo (Libera, Legambiente, Arci, Anpi, Omphalos, Unione degli Universitari, Rete degli Studenti, Il Porco Rosso, Udi, Perugia per la sanità pubblica, Link, Uds, Libertà e Giustizia, Cittadinanzattiva, Comitato per la democrazia costituzionale), oltre che di dirigenti, delegati e iscritti della Cgil. L’incontro è stata occasione per il comitato di costituirsi e avviare le proprie attività nel comune di Perugia, in vista della stagione referendaria che porterà al voto dell’8 e del 9 giugno.

“Da oggi (sabato Nda) – ha commentato Luigi Leone Chiapparino, coordinatore del Comitato di Perugia, Corciano e Torgiano – comincia il percorso che porterà il comitato a strutturarsi e a ramificarsi sul territorio. L’ampia adesione di cittadini e associazioni ci dà la certezza di riuscire a essere capillari nella nostra azione. L’obiettivo è chiaro: l’8 e il 9 giugno dobbiamo portare al voto 25 milioni di italiani per superare il quorum, liberare il lavoro e dare dignità ai tanti italiani ancora senza cittadinanza. Il referendum è lo strumento che ha sempre caratterizzato i grandi movimenti democratici che hanno portato ai maggiori avanzamenti civili e sociali nel nostro paese, siamo certi che sarà così anche stavolta. La nostra scommessa, in un mondo in cui i processi decisionali vengono accentrati sempre più verso l’alto, è quella di dare la parola ai cittadini e renderlo protagonisti della scena politica, ribaltando la tendenza che da trent’anni a questa parte ha visto erodere i diritti sociali, civili e del lavoro: il voto è la nostra rivolta”.

Dopo questa prima riunione, il Comitato ha già previsto un nuovo appuntamento con la cittadinanza. Il prossimo incontro è in programma sabato 5 aprile alle 17 al circolo La Commenda di Corciano, per illustrare le motivazioni dei sostenitori dei cinque Referendum 2025.