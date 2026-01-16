Rapina, arrestato dalla Polizia dopo la fuga

Si tratta di un 40enne già noto alle Forze dell’Ordine

Ieri mattina, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un esercizio commerciale in via Annibale Vecchi dove era stata segnalata una rapina, al termine del quale ha tratto in arresto un 40enne per il precitato reato.

Nello specifico l’uomo, un 40enne, gravato da precedenti di polizia, dopo essersi avvicinato alla cassa, ha atteso l’apertura del registratore asportando dall’interno del denaro contante per un valore di 310 euro. Nell’occorso, la cassiera, nel tentativo di bloccarlo, è stata assalita dal 40enne, riportando alcune escoriazioni alla mano.

In seguito, datosi a precipitosa fuga, l’uomo è stato bloccato dai clienti del supermercato che hanno poi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo.

Occultati negli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto il denaro asportato, un passamontagna e un tagliaunghie.

Dopo aver restituito il denaro, gli agenti hanno accompagnato l’uomo in Questura e, al termine delle attività di rito, lo hanno tratto in arresto per il reato di rapina; su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 40enne è stato trattenuto presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.