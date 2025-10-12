Rapina ai danni di cinque persone ai “Baracconi”: la Polizia arresta un 15enne

Ieri sera, il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei servizi predisposti dal Questore di Perugia, Dario Sallustio, in occasione della giornata inaugurale del Luna Park, finalizzati a prevenire i reati predatori e situazioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica, ha tratto in arresto un cittadino italiano minorenne – gravato da precedenti di polizia – ritenuto responsabile del reato di rapina.

Nello specifico, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli operatori della Questura, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale, hanno raggiunto i bagni del mini metrò, dove era stata segnalata una rapina ai danni di tre persone.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sentito in merito ai fatti le vittime, le quali hanno raccontato che, poco prima, un giovane li aveva aggrediti sottraendogli con la forza denaro e sigarette.

Dopo aver acquisito gli elementi descrittivi del soggetto, gli agenti si sono messi alla ricerca dello stesso che, in breve tempo, è stato rintracciato e bloccato dagli operatori.

Il 15enne è stato quindi accompagnato in Questura dove è stato riconosciuto come l’autore del reato da parte delle vittime, le quali hanno riferito che lo stesso giovane si era reso protagonista di altre rapine ai danni di due minorenni, loro conoscenti.

Gli operatori hanno quindi preso contatti con i due adolescenti, i quali hanno riferito che il 15enne, dopo avergli mostrato un lungo coltello – occultato nella cintola – gli aveva sottratto denaro, un powerbank e sigarette, dopodiché si era dato alla fuga.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva ma non del coltello.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e, su disposizione, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, trattenuto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I servizi della Polizia di Stato, organizzati dalla Questura di Perugia e finalizzati a prevenire e reprimere episodi analoghi, proseguiranno per tutto il periodo di permanenza del Luna Park al fine di consentire agli avventori di godere in sicurezza di quei luoghi.

Perugia, 12 ottobre 2025