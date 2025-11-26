Raggiunto l’accordo per i 103 lavoratori di Busitalia che passeranno a Trenitalia. Filt Cgil: “Momento storico”

Soddisfazione del segretario regionale Ciro Zeno: dall’1gennaio l’Umbria avrà un solo gestore per il trasporto ferroviario – Tutte le maestranze passeranno dalle ex Officine e dall’attuale Trasporto ferro Busitalia a Trenitalia

È stato definito da Filt Cgil dell’Umbria “senza precedenti” l’accordo sottoscritto da Filt Cgil, gli altri sindacati del settore e Trenitalia mercoledì 26 a Perugia e che prevede il passaggio di 103 maestranze dalle ex Officine Busitalia di Umbertide e altri operatori del settore ferro a Trenitalia dal primo , senza perdite occupazionali.

“L’aumento dei livelli della Ral (retribuzione annua lorda) – ha spiegato Ciro Zeno, segretario Filt Cgil – anche fino a diecimila euro e, di conseguenza, il miglioramento della qualità della vita dei lavoratori sono state le prerogative dell’accordo”. Sono coinvolte 103 maestranze di cui 73 macchinisti e capitreno, alcuni lavoratori indiretti e 27 addetti alle officine che andranno a svolgere attività di capotreno, macchinista, controllo pulizia a bordo treno, biglietteria, assistenza supporto di manovra e staff nelle stazioni di Perugia, Terni e Foligno.

“Non si perde un solo posto di lavoro – ha proseguito Zeno – e il trasporto ferroviario passerà dopo decenni sotto un unico gestore, e cioè Trenitalia, per tutta l’Umbria. Possiamo definirlo un passaggio storico e auspichiamo che questo rappresenti il rilancio del trasporto ferroviario nella nostra regione. Attendiamo con ansia la riapertura della linea Perugia-Todi-Marsciano-Terni perché rappresenterà il rilancio del trasporto metropolitano e, nella stessa misura, aspettiamo il potenziamento della linea Perugia-Sansepolcro che sarà lo sbocco verso nord. Tutto questo sicuramente rappresenterà la velocizzazione dal capoluogo di regione verso nord dell’Umbria e da Perugia verso Terni, quindi verso Roma”.

“La Filt Cgil – ha concluso il segretario Ciro Zeno – è orgogliosa di aver sottoscritto questo accordo fatto di sacrificio ma anche di grande capacità di sintesi, un metodo che è stato alla base del tavolo di concertazione. Nel contempo ringraziamo sia Busitalia che Trenitalia per la grande disponibilità e per aver compreso l’importanza e la strategia di questo percorso. La Direzione regionale Umbria di Trenitalia potrà vantare dal primo un organico di tutto rispetto che la mette al pari di altre grandi Direzioni regionali d’Italia: non siamo più la piccola Umbria”.