“Radici di Pietra”: passeggiate virtuali lungo le mura etrusche di Perugia

Domani 1 maggio parte l’iniziativa “Una gita fuori Porta – Passeggiate virtuali lungo le mura etrusche di Perugia”, curata dall’Associazione Radici di Pietra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia.

“Non è un caso – afferma Michele Bilancia, dell’Associazione Radici di Pietra – che si inauguri questa iniziativa, “Una gita fuori porta”, proprio il 1 maggio. Il primo maggio, infatti, da molti anni a questa parte, è consuetudine delle famiglie italiane inaugurare la bella stagione con un picnic all’aperto cui far seguire, magari dopo due tiri ad un pallone, una breve escursione ai luoghi d’arte più prossimi all’area verde prescelta. Quest’anno, però, non sarà la pioggia o il freddo a bloccarci in casa, ma un impedimento molto più odioso: la pandemia di coronavirus. Dovremo accontentarci, pertanto, di un rito da consumarsi, al momento, dentro casa, in terrazza, in cortile o, al massimo in giardino per chi ha la fortuna di averlo vicino. Niente luoghi d’arte e cultura, purtroppo. A meno che non facciamo virtualmente ciò che avremmo fatto di persona. Ed è per questo che, tanto per essere coerenti, abbiamo scelto le mura della nostra città, giusto per non allontanarci troppo; consapevoli che lì, almeno, una parte degna del nome della nostra gita la troveremo senza dubbio.”