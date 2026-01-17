Raccolta rifiuti a San Sisto e Castel del Piano – Volpi (FdI): “Sistema inadeguato, nessun intervento della Giunta nonostante le richieste del Consiglio”

“San Sisto e Castel del Piano continuano a essere trattati come frazioni, ma la densità abitativa e le problematiche legate alla gestione dei rifiuti richiedono un sistema più avanzato, come già adottato in molte zone della città compatta”.

È quanto dichiara il consigliere comunale Nicola Volpi (Fratelli d’Italia), che in data odierna ha presentato un’interrogazione a risposta orale per conoscere quali azioni intenda intraprendere la Giunta per adeguare il servizio di raccolta rifiuti nei quartieri di San Sisto e Castel del Piano, dove sono sempre più frequenti segnalazioni di degrado, abbandoni e conferimenti impropri.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti – prosegue Volpi –. A fronte di una popolazione residente significativa e di una produzione di rifiuti costante e importante, il modello adottato in questi quartieri è ancora quello pensato per le frazioni: contenitori domiciliari e qualche cassonetto per l’organico. Un sistema superato, inefficace e che non garantisce il decoro urbano.”

Il consigliere sottolinea come, nonostante l’indirizzo espresso chiaramente dal Consiglio comunale, ad oggi la Giunta non abbia avviato alcun passo concreto, né con il gestore del servizio né tramite atti tecnici o programmatici. “La nostra richiesta è semplice – conclude –: che San Sisto e Castel del Piano vengano dotati di un sistema analogo a quello adottato nella città compatta, con cassonetti differenziati dotati di lucchetto, tracciabilità per utenza e maggiore controllo. I cittadini non possono continuare ad aspettare risposte che non arrivano.”