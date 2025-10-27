Il termine per la scadenza è fissato al 29 ottobre

In seguito alle dimissioni di Giancarlo Bizzarri da amministratore unico di Punto Zero scarl, la Regione ha pubblicato l’avviso pubblico per individuare il sostituto.

Sul sito istituzionale della Regione Umbria è stato pubblicato l’avviso con il relativo modulo per la domanda; il termine per la scadenza è fissato al 29 ottobre. Tra i requisiti richiesti, laurea, competenze ed esperienze in materia.

Punto Zero si occupa dei servizi digitali della Regione, compreso il sistema di prenotazione del Cup relativo a visite ed esami della sanità umbra e si propone come strumento di sistema per la realizzazione delle strategie regionali volte al miglioramento della governance e dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini.

La società è stata istituita nel 2022 ed è interamente a capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, in pratica Punto Zero è nata a seguito del cambio di ragione sociale di Umbria Salute e Servizi scarl e la fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl.