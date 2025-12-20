Pubblicato un bando per contributi ai gestori di attività di ippoterapia e pet therapy rivolta a soggetti disabili

L’iniziativa è promossa della Zona sociale n. 4. Per le domande c’è tempo fino al 14 gennaio 2026

Il Comune di Marsciano, capofila della Zona sociale n. 4 dell’Umbria, ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi ad Enti del Terzo Settore, con sede operativa nei comuni della Zona, che erogano servizi di ippoterapia e pet therapy in favore di soggetti con disabilità.

Le domande di accesso al contributo dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 14 gennaio 2026 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it .