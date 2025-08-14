Pubblicato avviso per richiesta riduzione TARI

L’agevolazione, pari al 50% dell’importo, può essere richiesta da utenze con Isee pari o inferiore a 9.000 euro entro il 19 settembre 2025
Il Comune di Marsciano ha emesso un avviso pubblico per la concessione di agevolazione nel pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) da parte di utenze domestiche.
La riduzione è pari al 50% dell’importo iscritto nella cartella ricevuta per il 2025. Per beneficiare del contributo, gli utenti dovranno avere un ISEE non superiore a 9.000 ed essere in regola con i pagamenti TARI fino all’anno d’imposta 2023.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere fatta pervenire entro e non oltre il 19 settembre 2025, direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente presso il Municipio o, in alternativa, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.marsciano@postacert.umbria.it o spedita a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Marsciano – Largo Garibaldi 1, 06055 Marsciano (PG)
Sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/avviso-per-agevolazione-tari è possibile consultare l’avviso e scaricare il modello per la domanda.
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Marsciano:
- personalmente negli orari di apertura al pubblico di lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e di giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
- telefonicamente ai numeri 0758747291 e 0758747302;
- tramite mail all’indirizzo entrate@comune.marsciano.pg.it.