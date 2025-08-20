Pubblicate dal Comune, le tavole illustrative del Peba   

I cittadini possono far pervenire osservazioni entro il 13 ottobre 2025

Il Comune di Marsciano ha pubblicato le tavole illustrative del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) dove sono illustrati gli interventi cui l’Ente mira a rimuovere le barriere sensoriali, fisiche e cognitive presenti negli spazi pubblici del territorio comunale.

Le tavole grafiche, unitamente ai documenti descrittivi del Piano, sono consultabili dai cittadini fino al 13 settembre 2025 sul web all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/piano-di-eliminazione-delle-barriere-architettoniche o possono essere visionate presso l’Area Lavori pubblici, Manutenzioni e Ambiente del Comune di Marsciano, in Municipio, il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

I cittadini avranno comunque tempo fino al 13 ottobre 2025 per formulare eventuali osservazioni che dovranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente o trasmesse tramite Pec a: comune.marsciano@postacert.umbria.it .

Il Peba rappresenta un tassello fondamentale per rendere la città sempre più accessibile a tutti, nonché uno strumento strategico che permette di monitorare, progettare e pianificare interventi mirati a superare le barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Peba sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale che, contestualmente, controdedurrà sulle osservazioni pervenute.