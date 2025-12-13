Psicologi, la comunità regionale cresce: 1.700 iscritti in Umbria



Nell’Aula Magna del Fissuf l’Ordine umbro ha accolto le nuove iscritte e i nuovi iscritti, la presidente Berretta: “Essere psicologo richiede costante formazione, curiosità e rigore, ma restituirà molto, la possibilità di fare la differenza nella vita delle persone”

PERUGIA – Cresce sempre più in Umbria la comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi. Sono arrivati a 1.700 gli iscritti all’Ordine regionale dell’Umbria, che proprio questa mattina ha incontrato una buona parte dei 125 nuovi iscritti del 2025 nell’ambito della tradizionale cerimonia di accoglienza. Quest’anno, per la prima volta, è stata organizzata a palazzo Ermini nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e ha visto

80 nuovi psicologi e psicologhe ritirare in prima persona la pergamena di iscrizione. L’impegno solenne, istituito dall’Ordine umbro nel novembre 2014, è stato letto a conclusione della cerimonia dall’iscritta più giovane.

“Oggi non celebriamo solo l’ingresso in una professione, ma l’inizio di un viaggio che tocca la parte più profonda dell’essere umano”, ha detto ai neo iscritti e neo iscritte la presidente dell’Ordine umbro, Laura Berretta, che ha coordinato l’incontro insieme alla vicepresidente

Roberta Alagna e alla consigliera Elena Arestia. In apertura, il saluto del professor Marco Moschini, Ordinario di Filosofia Teoretica e Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e della professoressa Claudia Mazzeschi Ordinaria di Psicologia Dinamica e Delegata del Rettore per il Settore Benessere e salute della comunità e quarta missione. “La psicologia è giovane in Umbria e lo è all’interno dell’Ateneo – ha detto la professoressa Mazzeschi – ma nel suo essere giovane è tanto cresciuta anche grazie ad una progressiva fortificazione dei legami con l’ordine professionale”.

Proprio riguardo l’Ordine, durante l’incontro sono stati illustrati attività, principi e impegno per la formazione. Un aspetto evidenziato anche dalla presidente Berretta nel suo saluto ai neo iscritti. “Essere psicologi oggi vuol dire non smettere mai di imparare, la psicologia è un sapere vivo in continuo movimento che vi chiederà costante formazione, curiosità e rigore ma vi restituirà molto, la possibilità di fare la differenza nella vita delle persone. Non sarete soli, la comunità professionale sarà sempre luogo di confronto e di crescita, per voi e con voi”.