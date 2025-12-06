Provincia di Terni: tre persone denunciate per reati in materia di stupefacenti

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, in questi giorni, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, tre persone sono state deferite in s.l.:

a Terni, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un 28enne albanese, in Italia con visto turistico, che, controllato alla guida di un’autovettura a noleggio in via Gisa Giani e sottoposto a perquisizione personale e veicolare da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, è stato trovato in possesso di n. 10 dosi di cocaina, del peso complessivo di poco superiore a 4 grammi, sottoposte a sequestro;

ad Orvieto, per guida sotto l’influenza di stupefacenti:

un 52enne residente nel comprensorio che, controllato da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sulle condizioni psicofisiche; nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo ai fini della confisca;

a Fabro, per il medesimo reato:

un 34enne residente nel reatino che, controllato da personale della locale Stazione, è risultato positivo al test salivare preliminare, con i successivi accertamenti svolti presso l’Ospedale di Orvieto che ne hanno conclamato l’assunzione di cocaina e cannabinoidi; anche nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

         

