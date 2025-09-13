Provincia di Terni, controlli dei Carabinieri su circoli e agriturismi

Nei giorni scorsi, nell’ambito della strategia operativa “Estate tranquilla 2025” e dei controlli straordinari su esercizi commerciali di diversa tipologia avviata da alcuni mesi, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Perugia, unitamente a personale del Comando Provinciale dell’Arma, hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di alcune attività del territorio amerino. A conclusione delle verifiche, che in alcuni casi sono state eseguite in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni e con personale dell’Ispettorato Civile di Terni, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
- in un agriturismo, gestito da un cittadino italiano, si è proceduto al blocco sanitario ai fini della distruzione di 57 kg di alimenti congelati, risultati privi di tracciabilità o scaduti; nella circostanza sono state comminate al trasgressore sanzioni amministrative per € 1.500,00;
- di sospensione dell’attività di un circolo ricreativo per carenze igienico-sanitarie; contestualmente, al responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari ad € 3.000,00.