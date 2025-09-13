Provincia di Terni, controlli dei Carabinieri su circoli e agriturismi



Sospesa un’attività, sequestrati alimenti scaduti ed elevate sanzioni per 4.500 euro

Nei giorni scorsi, nell’ambito della strategia operativa “Estate tranquilla 2025” e dei controlli straordinari su esercizi commerciali di diversa tipologia avviata da alcuni mesi, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Perugia, unitamente a personale del Comando Provinciale dell’Arma, hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di alcune attività del territorio amerino. A conclusione delle verifiche, che in alcuni casi sono state eseguite in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni e con personale dell’Ispettorato Civile di Terni, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: