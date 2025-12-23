Provincia di Terni: cinque persone denunciate per guida in stato di alterazione

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nello scorso week-end, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, cinque persone sono state deferite in s.l.:

 ad Orvieto, per guida in stato di ebbrezza, una 21enne residente nel comprensorio che, controllata nella notte tra sabato e domenica nel centro da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia alla guida di una crossover, è risultata avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore ai limiti di legge; contestuale il ritiro della patente di guida;

 sempre ad Orvieto, per guida sotto l’influenza di stupefacenti, un 26enne di origini caraibiche residente nella zona che, controllato domenica da una pattuglia della Stazione di Ficulle, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sulle proprie condizioni psicofisiche; per il giovane, oltre al ritiro della patente, è scattato anche il sequestro del veicolo;

 nell’amerino, nell’ambito di un dispositivo attuato nei pressi di un noto locale di intrattenimento della zona, nel corso del quale sono stati controllati oltre 40 conducenti di autoveicoli, per guida in stato di ebbrezza, un 20enne, un 27enne ed un 57enne, tutti residenti nel comprensorio, risultati avere un tasso alcolico superiore al limite di 0,8 g/l; per tutti e tre è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Infine i militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto hanno ritirato la patente ad un conducente sorpreso alla guida mentre utilizzava il telefono cellulare.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.