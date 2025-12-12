Provincia di Perugia: approvato DUP e Bilancio di Previsione

E’ così rispettata la tempistica prevista dal DM 25 luglio 2023 che ha definito nel dettaglio l’iter procedurale della formazione del Bilancio di Previsione

E’ stata approvato, con 8 voti favorevoli e 2 contrari, il DUP 2026/2028 e a seguire, il Bilancio di Previsione 2026-2028. Per il Bilancio di previsione si tratta del primo passaggio in Consiglio in quanto, come prevede la legge Del Rio, lo stesso dovrà essere sottoposto al parere dell’Assemblea dei Sindaci, già convocata per il prossimo 17 dicembre, per poi essere definitivamente approvato dal Consiglio provinciale.

E’ così rispettata la tempistica prevista dal DM 25 luglio 2023 che ha definito nel dettaglio l’iter procedurale della formazione del Bilancio di Previsione, con l’obiettivo di creare le condizioni per la sua approvazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, evitando il ricorso all’esercizio provvisorio.

Ad esporre in consiglio provinciale il Bilancio di Previsione è stato il consigliere con delega al Bilancio Andrea Bacelli.

“La quadratura del Bilancio 2026/2028 non è stata esente da criticità, principalmente a causa dell’ingente contributo alla finanza pubblica da riversare all’erario che complessivamente, nei tre anni, ammonta a euro 36.459.266,29. Si tratta di una sottrazione di risorse che lo Stato si assicura tramite un meccanismo di prelievo forzoso sul gettito della RCA e IPT.

Altra criticità è rappresentata dal mancato riconoscimento, a oggi, da parte della Regione Umbria di un adeguato finanziamento delle funzioni regionali attribuite con la legge regionale n. 10/2015 (soprattutto manutenzione strade Regionali). Ad oggi, infatti, nonostante l’aumento, a decorrere dal 2024, del trasferimento per l’esercizio di dette funzioni, da euro 1.333.333 a euro 2.250.000 all’anno, tale somma risulta ancora insufficiente a garantire una gestione che assicuri un livello adeguato di sicurezza per gli utenti della strada. A questo riguardo, novità importante è costituita dall’Accordo sottoscritto il 30 giugno scorso, con il quale la Regione Umbria si è impegnata a garantire maggiori risorse per la gestione delle funzioni delegate, in particolare della Viabilità Regionale, già partire dal bilancio 2026/2028, che dovrebbe portare un incremento di risorse a favore della Provincia di Perugia di circa 2,5 milioni di euro. Questo importo verrà messo a bilancio dalla Provincia di Perugia dopo l’approvazione del Bilancio regionale con specifica variazione di bilancio. Con il predetto Accordo la Regione inoltre ha riconosciuto che la Provincia di Perugia nulla deve a titolo di rimborso dell’IVA trasporti, e di conseguenza si è obbligata all’erogazione della somma di euro 6.735.795,10, rimasta sospesa, in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2025, a chiusura delle pendenze relative al rimborso delle spese per le funzioni delegate 2016/2021. Alla data odierna, la regione ha erogato 3 delle 5 rate per l’importo complessivo di euro 4.041.477.06.

Fra gli elementi positivi del Bilancio, si evidenzia l’aumento per l’intero triennio 2026/2028, sia del gettito dell’imposta sulle assicurazioni RCA, che di quello dell’IPT. Tale incremento delle previsione di queste due importanti voci di entrata hanno consentito l’aumento delle dotazioni di spesa destinate alle manutenzioni ordinarie di viabilità ed edilizia scolastica per oltre 1,7 milioni di euro, oltre che la quadratura del bilancio e la sua predisposizione in equilibrio finanziario.

La spesa per investimenti prevista nel triennio 2026/2028 ammonta a complessivi euro 167.645.354,10. Tale importo si somma agli ingenti piani di investimento approvati negli anni scorsi e tuttora in fase di attuazione. Nel triennio sono previste spese per interventi di investimento sulla viabilità per euro 54,3 milioni e nella edilizia scolastica e patrimoniale per euro e 112 milioni di euro.

L’ente, per il triennio 2026/2028, – ha concluso Bacelli – non prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento per finanziare interventi di investimento”.

Ad intervenire in consiglio è stato il consigliere Jacopo Barbarito che, nonostante il voto contrario, ha riconosciuto la positività di questo documento di previsione, sottolineando però che: “Si potrebbe osare di più investendo su viabilità, manutenzione edilizia e trasporto scolastico”.