“Providence – Perugia Gospel Week”: gran finale tra piazza IV Novembre e auditorium San Francesco al Prato

Il 23 dicembre l’ultimo appuntamento con Eric Waddell & Abundant Life Singers

Si conclude lunedì 23 dicembre alle 21 con il concerto di Eric Waddell & Abundant Life Singers la prima edizione di “Providence – Perugia Gospel Week”, la rassegna interamente dedicata alla musica gospel inserita nella stagione “Sanfra”, promossa da Mea Concerti e realizzata in collaborazione con il Comune di Perugia e Alma Music Project.

Un finale all’altezza di un progetto che, dal 14 al 23 dicembre, ha trasformato l’auditorium San Francesco al Prato e il centro storico di Perugia in luoghi di incontro, condivisione e partecipazione, animati dall’energia contagiosa del gospel.

Ventuno voci sul palco per l’ultimo appuntamento: Eric Waddell & Abundant Life Singers porteranno in città l’autentico sound del gospel americano, regalando al pubblico un concerto corale intenso e coinvolgente, a pochi giorni dal Natale. A precedere il concerto, anche un’esibizione lungo la scalinata di palazzo dei Priori (ore 17).

La rassegna ha registrato un bilancio estremamente positivo, con una grande risposta di pubblico e un’atmosfera di festa che ha superato i confini dell’auditorium, estendendosi anche alle vie e alle piazze del centro storico, grazie alla sinergia con attività commerciali, associazioni e realtà culturali del territorio.

Ad aprire il cartellone, il Joyful Singing Choir con la partecipazione di Trini Lopez Massie, seguito dai Baltimora Gospel Singers, dal travolgente Pastor Ron Gospel Show e da Deborah Moncrief & New Millennium Gospel Singers: artisti e formazioni di primo piano che hanno dato vita a un percorso musicale di alto livello, capace di raccontare le molte anime del gospel, dalla tradizione afroamericana alle sonorità più contemporanee.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Andrea Stafisso, assessore del Comune di Perugia con deleghe allo Sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato, smart city e innovazione tecnologica, transizione digitale, rapporti con università e istituti di alta formazione: «Come Comune abbiamo sostenuto con convinzione la realizzazione di Providence – Perugia Gospel Week, collaborando attivamente per portare in città un festival capace di animare non solo l’auditorium San Francesco al Prato ma anche il centro storico, coinvolgendo piazza Matteotti e piazza IV Novembre, nonché le attività economiche circostanti. È stato un progetto costruito insieme agli organizzatori e alle realtà del territorio, con l’obiettivo di creare occasioni di partecipazione e ricadute positive per la città».

In particolare, prosegue l’assessore: «Riteniamo significativo il coinvolgimento dell’ospedale Santa Maria della Misericordia e l’attenzione rivolta anche ai luoghi della cura e della comunità, perché iniziative come questa dimostrano come musica e solidarietà possano contribuire a rendere Perugia una città più accogliente e attenta alle persone, soprattutto durante il periodo natalizio».

“Providence – Perugia Gospel Week” si conferma così non solo come una rassegna musicale, ma come un progetto culturale diffuso, in grado di valorizzare il patrimonio artistico della città e rafforzarne la vocazione all’accoglienza, soprattutto nel periodo delle festività. Il gospel, inteso come good news, ha fatto da filo conduttore a dieci giorni di musica, spiritualità e comunità, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e partecipata.

