Protezione civile, iscrizioni aperte ai corsi di formazione aspiranti volontari

Rivolti a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi attivamente nella tutela e salvaguardia del territorio

Il sistema di Protezione Civile dell’Umbria apre le iscrizioni ai corsi ottobre di formazione per aspiranti volontari, rivolti a tutti i cittadini desiderosi di impegnarsi attivamente nella tutela e salvaguardia del territorio regionale.

I corsi, completamente gratuiti, sono organizzati dai gruppi comunali territoriali e si svolgeranno nelle sedi operative di ciascun comune, con il supporto di docenti del Servizio regionale di Protezione Civile e istruttori specializzati.

Le lezioni prevedono una parte teorica e una pratica, con esercitazioni dedicate al montaggio tende, gestione delle comunicazioni radio, primo soccorso e procedure di intervento in caso di calamità naturali, come eventi sismici e fenomeni idrogeologici. Il percorso si conclude con una prova finale presso il Centro regionale di Protezione Civile di Foligno, dove sarà rilasciata la qualifica di volontario operativo.

Gli obiettivi del corso:

Fornire competenze di base uniformi per intervenire efficacemente nelle emergenze

Valorizzare il ruolo dei volontari nella gestione del territorio

Promuovere la cultura della prevenzione e della solidarietà

Nel mese di ottobre sono in programma cinque corsi base di Protezione civile rivolti a tutti i cittadini che aspirano a diventare Volontari di Protezione civile, che prevedono 8 lezioni di 2 ore ciascuna e la prova montaggio tende. La giornata finale del corso prevede una parte valutativa ed una esercitativa presso il Centro Regionale Protezione Civile.

I corsi previsti sono:

Rosa dell’Umbria di Todi a partire dal 7 ottobre – per le iscrizioni contattare il 3791907994

Corpo Italiano di Soccorso (Cisom) – Gruppo di Perugia a partire dal 14 ottobre – per le iscrizioni contattare il 3477834164

Gruppo Comunale di Orvieto a partire dal 21 ottobre – per le iscrizioni contattare il 0763-306410 o il 3296509972

Gruppo Comunale di Cerreto di Spoleto a partire dal 28 ottobre – per le iscrizioni contattare il 0743-91231;

Gruppo Comunale di Città di Castello a partire da novembre – per le iscrizioni contattare il 3287369959

Diventare volontario di Protezione Civile significa investire sulla sicurezza del proprio territorio e acquisire competenze utili anche nella vita quotidiana. Invitiamo tutti i cittadini, in particolare i più giovani, a cogliere questa occasione per mettersi al servizio della comunità”, dichiara l’assessore regionale.