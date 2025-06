Protezione civile, esami del corso base per 130 aspiranti volontari

Gli esami si sono svolti al centro regionale di Foligno

Si sono svolti ieri, nella sede del Centro regionale di Protezione civile di Foligno, gli esami del corso base di Protezione civile, la giornata finale dei percorsi formativi abilitanti per diventare volontario operativo.

Presenti nella mattinata formativa oltre ai circa 130 “aspiranti volontari” appartenenti a numerose organizzazioni di volontariato di Protezione civile della Regione Umbria.

I cittadini aspiranti volontari si sono cimentati in attività addestrative, come la simulazione del montaggio tende e prove di comunicazione attraverso apparati radio, momenti di verifica delle conoscenze acquisite, attraverso un test valutativo, e, infine, la visita didattica alle strutture (Sala operativa e centro funzionale), automezzi e attrezzature del Centro regionale.

Il Centro regionale di Protezione Civile è sede del Servizio Protezione civile ed Emergenze della Regione Umbria. Questo ha la funzione di organizzare, formare e coordinare di tutte le attività riguardanti i corsi base svolti nel territorio regionale e, per quello che concerne la giornata odierna, ha impegnato 12 funzionari, con l’imprescindibile supporto dei volontari di protezione civile “Istruttori montaggio tende” e “Radioamatori”.

In un anno vengono effettuate in media tre giornate come quella di ieri, con la certificazione come volontario operativo di circa 800 cittadini, permettendo una fondamentale diffusione della cultura di protezione civile, un’importante interazione sociale mirata alla costruzione di solidi rapporti fra gli attori attuali e futuri del sistema protezione civile e un continuo rinnovamento del personale volontario dell’Umbria, preparato e pronto a intervenire in tutte le situazioni dove è necessario dare un supporto alle popolazioni colpite da eventi emergenziali, come è spesso successo negli ultimi anni per emergenze idrauliche- idrogeologiche o sismiche.