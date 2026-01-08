Prosegue “Studio d’Artista” di Danilo Fiorucci con le opere su carta

Venerdì 9 gennaio, dalle ore 18, presso l’Osservatorio di Brand Culturale a Perugia si arricchisce la mostra dedicata ai lavori dell’artista umbro.

Un modo nuovo di raccontare l’arte, ammirandola a partire da ciò che la genera.

PERUGIA – Prosegue con l’esposizione anche dei lavori su carta di Danilo Fiorucci “Studio d’artista”. L’appuntamento è per venerdì 9 gennaio dalle ore 18 allo spazio Osservatorio di Brand Culturale a Perugia, in via della Luna 19, dove sono visibili già le ultime opere dell’artista umbro.

Il luogo si configura come nuovo centro culturale per residenze internazionali, progetti tra arte, graphic design, fotografia, linguaggi visivi e culture urbane. Un secondo Osservatorio che dialoga con quello in Via Mastrodicasa a Ponte Felcino, in riva al fiume Tevere, dove in contemporanea è stato ricreato lo studio dell’artista per poterlo vedere così al lavoro.

Ancora fino al 6 febbraio, i due spazi di Osservatorio, con il doppio percorso espositivo dedicato all’artista Danilo Fiorucci, offriranno la possibilità di osservare il nascere delle opere, la costruzione delle superfici, i materiali preparatori e l’ambiente quotidiano del lavoro pittorico.

Due luoghi che si guardano e si completano: la sala espositiva nel cuore del centro storico e lo spazio di lavoro sulle rive del Tevere. In mezzo, il movimento delle opere, il loro farsi, la loro sedimentazione. Fiorucci porta avanti da decenni una ricerca che procede per stratificazioni e sottrazioni, per apparizioni minime e ritorni continui. La sua pittura non nasce per affermazione, ma per ascolto: ascolto della materia, dei suoi tempi lenti, delle decisioni che maturano nella sospensione.

Le superfici che sono esposte a Perugia non cercano risoluzioni immediate; sono luoghi di transito, punti di equilibrio provvisorio, soglie. Le opere esposte a Via della Luna mettono in scena questo tempo sospeso. Campiture asciutte, gesti trattenuti, forme che emergono e rientrano subito nel silenzio. La pittura di Fiorucci mantiene sempre una distanza necessaria: non crea immagini, ma possibilità di immaginare; non costruisce narrazioni, ma condizioni in cui lo sguardo può sostare.

Il secondo atto della mostra – lo studio aperto in Via Mastrodicasa 4 – permette invece al pubblico di entrare nella stanza dove queste possibilità nascono. Qui l’opera non è ancora un oggetto compiuto, ma una relazione in divenire: tele appoggiate, prove di colore, materiali accantonati, appunti marginali. È il luogo in cui si vedono i passaggi, le esitazioni, i ripensamenti. Osservare Fiorucci al lavoro significa restituire alla pittura la sua natura di mestiere, fatta di gesti quotidiani e di un dialogo continuo e discreto con le cose.

La doppia sede di Osservatorio amplifica così una pratica che da sempre procede in punta di piedi, cercando accordi modesti, essenziali, profondi: una mostra che non si chiude nel perimetro dell’esposizione, ma traccia un percorso, apre un tempo, invita a seguire da vicino il divenire di un pensiero visivo.

L’iniziativa Studio d’Artista proseguirà poi caratterizzandosi sempre più come ciclo di mostre per raccontare l’arte, anche di altri artisti, a partire da ciò che la genera: lo studio, inteso come luogo di lavoro e di concentrazione, ma anche come spazio di relazione, di stratificazione e di memoria. Non un semplice contenitore di opere, ma un ambiente vitale, in continua trasformazione, dove convivono materiali, strumenti, segni provvisori e lavori compiuti. Ogni appuntamento vuole aprirsi a un confronto diretto, un dialogo intimo con il pubblico, restituendo l’energia viva del processo creativo.

Ed il contenitore di tutto questo è Osservatorio, il laboratorio di ricerca e sperimentazione artistica di Brand Culturale. Uno spazio dedicato all’arte contemporanea e ai linguaggi visivi, pensato per intrecciare creatività, territorio, competenze, relazioni. Due sedi, un’unica identità: Osservatorio Via della Luna (Perugia) per mostre, ricerca, dialogo con il centro storico; Osservatorio Via Mastrodicasa (Ponte Felcino) per studio, produzione, processi e sperimentazione. Il progetto ha una vocazione indipendente, con particolare attenzione al rapporto tra arte, identità e trasformazione sociale.

Osservatorio avvierà nel 2026 un programma di residenze artistiche con artisti internazionali; progetti su arte, graphic design, fotografia e culture urbane; workshop per giovani professionisti; collaborazioni con istituzioni e reti culturali nazionali ed europee. Le attività saranno coordinate da un team di giovani professionisti attivi in Italia e in Europa.

Il percorso progettuale nasce dall’esperienza di Brand Culturale, un’agenzia di comunicazione e creatività attiva nei campi della comunicazione, della diplomazia culturale, del cultural place branding e dell’architettura. Progetta identità, spazi, eventi e contenuti che raccontano valori e visioni, intrecciando parole, segni, luoghi e relazioni. Ad ispirarlo è l’umanesimo dei mestieri e la precisione delle idee ben coltivate. Ogni progetto nasce da un ascolto e prende forma in esperienze tangibili e memorabili.

Informazioni su Studio d’Artista: Mostra in Via Mastrodicasa 4, visitabile fino al 6 febbraio 2026. Mostra in Via della Luna 19 a Perugia, visitabile fino al 6 febbraio 2026. Orari: spazi gestiti su appuntamento nei giorni feriali (Ingresso libero) – tel. 0758426396.